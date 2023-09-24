Сколько белка нужно есть каждый день, чтобы похудеть - исследование

Если вы хотите похудеть, хорошим началом будет увеличение потребления белка. Однако сколько, по словам диетолога, нужно добавить на свою тарелку, чтобы увидеть результаты?

Вы, вероятно, слышали, что белок является основным питательным веществом для похудения. Но сколько белка нужно есть, чтобы сбросить лишние килограммы?

Белок является одним из трех основных макроэлементов (наряду с углеводами и жирами), необходимых для здорового питания. Он составляет 20% организма и содержится в каждой вашей клетке. Это мощное питательное вещество может стимулировать рост мышц, дольше поддерживать ощущение сытости и активизировать метаболизм.

Американский диетолог Триста Бест рассказала, сколько белка нужно есть, чтобы похудеть, и на каких источниках белка сосредоточиться.

Независимо от того, любите ли вы курицу, фасоль или богатые белком овощи, читайте дальше, чтобы узнать, сколько белка вам нужно, чтобы достичь своих целей по похудению.

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Связь белка и потери веса

Белок представляет собой строительный материал мышц. И согласно исследованиям, более мускулистое тело сжигает калории более эффективно, даже в состоянии покоя. Более того, потребление белка может увеличить сытость.

Белок очень насыщает, то есть помогает почувствовать сытость и удовольствие после еды. Это может уменьшить общее потребление калорий за счет ограничения переедания и перекусов, что приводит к дефициту калорий, необходимого для похудения. Кроме того, поддержание мышечной массы за счет достаточного потребления белка. может помочь поддерживать уровень метаболизма более высоким даже во время похудения. Это значит, что вы сжигаете больше калорий в состоянии покоя", — объясняет Бест.

Сколько протеина нам достаточно?

По данным Национального института здоровья (NIH) количество протеина для каждого человека измеряется индивидуально. На идеальное количество могут влиять такие факторы как возраст, уровень активности и общее состояние здоровья.

Однако есть некоторые общие рекомендации, которые вы можете придерживаться.

"Некоторые люди, особенно те, кто очень активен или значительное количество веса, которое нужно потерять, может извлечь пользу от большего потребления белка. Это может колебаться от 0,8 до 1,2 г белка на 0,5 кг веса тела", — объясняет Бест.

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Качество или количество?

Качество белка, который вы потребляете, так же важно, как и количество. Нежирное мясо, рыба, молочные и растительные продукты, как чечевица и нут, специалисты считают лучшим выбором.

"Источники белка отличаются по перечню питательных веществ, насыщению и общему воздействию на рацион. Например, нежирные источники белка, такие как птица без кожи, рыба, тофу, бобовые и обезжиренные молочные продукты. как правило, содержат меньше калорий и насыщенных жиров, но обеспечивают необходимые питательные вещества. Эти источники могут помочь вам поддерживать сбалансированную и питательную диету, поддерживая ваше общее здоровье и цели снижения веса», — говорит диетолог.

Не злоупотребляйте белком

Хотя белок играет решающую роль в похудении, чрезмерное потребление может привести к обратному результату.

Организм может использовать только определенное количество белка для синтеза мышц, а все превышающее это накапливается в виде жира. Исследования показывают, что чрезмерное потребление белка может со временем нагружать почки и приводить к дисбалансу питательных веществ.

"Потребление большого количества белка часто означает пренебрежение другими основными питательными веществами из фруктов, овощей и цельного зерна, что потенциально может привести к дисбалансу питательных веществ в рационе. Поэтому крайне важно найти баланс и стремиться к умеренному и полноценному потреблению белка. пищевыми потребностями и общими целями по здоровью», – говорит Бест.

Напомним, существует 6 категорий людей, которым не рекомендуется употреблять грецкие орехи, несмотря на их полезные свойства.

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