Сколько чашек кофе можно пить в день: ответ врача

Для того чтобы почувствовать пользу кофе для здоровья, важно пить его не сразу после пробуждения».
Британский врач Майкл Мосли говорит, что в день следует пить не больше 3 чашек кофе.
Об этом пишет "Mirror".
Врач ссылается на "одно из крупнейших исследований здоровья в Великобритании", в котором приняли участие 500 тыс. человек. Медикам удалось исследовать, что у тех, кто употребляет кофе каждый день, против тех, кто его не пьет вообще, сердце было здоровее и работало лучше.
Специалист объясняет это тем, что кофе может иметь такие преимущества, поскольку в нем есть флаванолы и антиоксиданты, которые называются полифенолами — соединениями, благоприятно влияющими на мозг и сердце в дополнение к их противовоспалительным эффектам.
"Однако для того, чтобы почувствовать пользу кофе для здоровья, важно пить его не сразу после пробуждения", — отметил специалист.
Он говорит, что утром первый кофе следует пить через несколько часов после сна, особенно если вы плохо спали ночью.
"Плохой сон повышает уровень кортизола, гормона стресса, который может повысить уровень сахара в крови до нездорового максимума. Выпитый кофе в первую очередь после тяжелого ночного сна может обострить обе эти проблемы", — пояснил он.
Когда рекомендуется пить кофе
Доктор Мосли рекомендует выпить чашку кофе за час до тренировки, поскольку это может сделать вас менее склонными к усталости, а также поможет изменить способ сжигания жира.
"Чашка кофе перед аэробными тренировками может помочь переместить жир в мышцы, а другое исследование показало, что чашка кофе перед 30-минутной тренировкой может даже продолжать стимулировать расщепление жира после того, как вы его закончили", — рассказал специалист.
Раньше мы рассказывали, чем вреден растворимый кофе и кому его нельзя пить, чтобы не навредить здоровью.
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