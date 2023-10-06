Сколько чашек кофе можно пить в день: ответ врача

Для того чтобы почувствовать пользу кофе для здоровья, важно пить его не сразу после пробуждения».

Британский врач Майкл Мосли говорит, что в день следует пить не больше 3 чашек кофе.

Об этом пишет "Mirror".

Врач ссылается на "одно из крупнейших исследований здоровья в Великобритании", в котором приняли участие 500 тыс. человек. Медикам удалось исследовать, что у тех, кто употребляет кофе каждый день, против тех, кто его не пьет вообще, сердце было здоровее и работало лучше.

Специалист объясняет это тем, что кофе может иметь такие преимущества, поскольку в нем есть флаванолы и антиоксиданты, которые называются полифенолами — соединениями, благоприятно влияющими на мозг и сердце в дополнение к их противовоспалительным эффектам.

"Однако для того, чтобы почувствовать пользу кофе для здоровья, важно пить его не сразу после пробуждения", — отметил специалист.

Он говорит, что утром первый кофе следует пить через несколько часов после сна, особенно если вы плохо спали ночью.

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"Плохой сон повышает уровень кортизола, гормона стресса, который может повысить уровень сахара в крови до нездорового максимума. Выпитый кофе в первую очередь после тяжелого ночного сна может обострить обе эти проблемы", — пояснил он.

Когда рекомендуется пить кофе

Доктор Мосли рекомендует выпить чашку кофе за час до тренировки, поскольку это может сделать вас менее склонными к усталости, а также поможет изменить способ сжигания жира.

"Чашка кофе перед аэробными тренировками может помочь переместить жир в мышцы, а другое исследование показало, что чашка кофе перед 30-минутной тренировкой может даже продолжать стимулировать расщепление жира после того, как вы его закончили", — рассказал специалист.

Раньше мы рассказывали, чем вреден растворимый кофе и кому его нельзя пить, чтобы не навредить здоровью.

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