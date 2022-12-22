Сколько чашек кофе в день опасно для здоровья: ответ ученых

Группа ученых из Токийского национального центра глобального здравоохранения и медицины обнаружила, что кофе несет скрытую угрозу для людей с артериальным давлением более 180/100 мм рт. ст. Исследования показывают, что люди с таким давлением вдвое чаще умирают от сердечных заболеваний, если выпивают две и более чашек кофе в течение дня.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам автора исследования доктора Хирояса Исо, они с коллегами сосредоточились на том, чтобы определить, распространяется ли защитный эффект кофе на людей с разной степенью гипертонии, а также влияние зеленого чая на ту же группу людей.

Исследователи отмечают, что их исследование стало первым, обнаружившим связь между двумя и более чашками кофе в день и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний у людей с тяжелой формой гипертонии.

В исследовании приняли участие около 20 тысяч человек — более 12 тысяч женщин и чуть более 6,5 тысяч мужчин, проживающих в Японии, в период с 1990 до 2009 года. В ходе исследования участники ежегодно отвечали на вопросы о своих пищевых привычках, в том числе о количестве кофе, которое они выпивают за день. Также реципиенты сообщали о состоянии своего здоровья и болезнях, диагностированных у них в тот или иной промежуток времени.

Ученые говорят, что употребление кофе не имело связи со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний во всех группах, кроме второй и третьей категории. В то же время, связи между употреблением зеленого чая и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний вообще не обнаружили.

Кроме того, ученые обнаружили, что для третьей категории реципиентов употребление двух и более чашек кофе в день повышает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в период исследования вдвое. В то же время у людей, которые выпивали только одну чашку кофе в день, таких рисков не было.

Ранее стало известно, что исследователи из Университета Макмастера в Канаде смогли обнаружить белки, на которые влияет кофеин и благодаря этому помогают печени убрать плохой холестерин из кровотока. В результате этого процесс защищает человека от появления сердечно-сосудистых заболеваний.

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