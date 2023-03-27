Сколько человек может не спать и что тогда происходит с организмом

Люди тратят почти треть своей жизни на сон.

Люди иногда могут проводить без сна 24 часа подряд. Но такое нарушение нормального ритма приводит к тому, что человек прекращает отличать сон от реальности. То есть мозг требует сна и поэтому человек находится на тонкой гране между сном и бодрствованием.

О результатах нового исследования пишет Live Science.

У людей, которые не спали целые сутки, могут развиться галлюцинации, и они могут становиться очень рассеянными, ведь снижается активность мозга. Ученые говорят, что у таких людей появляется невнятная речь, мозг перестает принимать адекватные решения, ухудшается память, появляется раздражительность, нарушаются слух и зрение.

По словам Элона Эвидена из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, почти невозможно провести без сна несколько недель. Даже после 24 часов бодрствования мозг неизбежно заставит организм уснуть.

Как показывают исследования последствий очень длительного недосыпания, то через 36 часов у человека, столько времени проведшего без сна, может развиться гормональный дисбаланс и замедлиться метаболизм. Что касается последствий недосыпания в течение 72 часов, то есть трех дней, то в таком случае ко всему вышеперечисленному человек будет испытывать сильную тревогу, ужасную депрессию, появляться постоянные галлюцинации и тело человека не сможет нормально выполнять свои функции.

В 1964 году американский школьник провел без сна 264 часа — 11 суток. Это самый известный эксперимент по бодрствованию. Результаты сообщают, что в конце последнего дня парень стал параноиком и начал видеть галлюцинации.

Ранее исследователи назвали несколько простых двухминутных способов для сна, которые помогут обуздать бессонницу.

Как побороть бессонницу и чем опасен хронический недосып – врач-терапевт Марьяна Селюк

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