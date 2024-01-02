Сколько конфет можно съедать в день без вреда для здоровья взрослым и детям

Норма сладкого, конфет в день для детей и взрослых

Новогодние праздники – это всегда много конфет, которые вместе с подарками получают дети. Да и взрослые сплошь и рядом не ограничивают себя в потреблении сладостей.

Сколько можно съедать конфет, сладостей в день без вреда для здоровья

Диетологи и врачи в этом вопросе единодушны – чем меньше, тем лучше. Но ведь, конечно, взрослые хотят услышать конкретный ответ — сколько же?

Согласно нормам Всемирной организации здравоохранения из-за большого содержания углеводов, малышам до четырех лет рекомендуется совсем не давать конфеты. Детям от 4 до 6 лет можно употреблять до 19 г сахара – это примерно две конфеты в день. Старшим детям можно чуть больше – до трех конфет в сутки.

Нормы употребления сладкого для взрослых, конечно, выше, чем у детей, но отличаются у женщин и мужчин. Для женщин – это 55 граммов, для мужчин – 70 граммов.

В среднем по 40-50 г сладких углеводов содержится в двух-трех конфетах, одном зефире, двух печеньях или в очень маленьком кусочке торта.

Выяснить, сколько сахара в продукте очень просто – на этикетке, в составе, всегда указано количество сахара на 100 граммов.

Самыми опасными конфетами считаются карамельки и леденцы, которые, по сути, являются чистым сахаром. Также следует осторожно относиться к сладостям яркого цвета с большим количеством красителей.

Есть сладкое лучше после завтрака или обеда, а вот во время ужина лучше воздержаться от конфет

Чтобы не было соблазна, конфеты не должны быть на столе каждый день, также не стоит покупать сладости впрок.

Напомним о вреде, который наносит организму сахар, содержащийся в большом количестве в конфетах. Он ослабляет иммунную систему, нарушает сердечную деятельность, вызывает привыкание, истощает энергетический запас, вымывает кальций из организма, приводит к увеличению веса. способствует старению.

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