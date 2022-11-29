Сколько можно пить кофе, чтобы это не приводило к морщинам кожи: советы косметолога

Какое оптимальное количество чашек кофе для кожи, сколько нужно выпивать кофеина, чтобы кожа не старела, читайте в материале ТСН.ua

Любой продукт, напиток может быть полезен, но может нанести вред, все зависит от количества.

Кофе, как любой напиток, влияет на весь организм, в том числе и на кожу. Как именно, рассказывает косметолог.

Кофеин активизирует работу лимфатической системы, стимулирует рост волосяных луковиц, то есть улучшает рост волос.

Он активно проникает в глубокие слои эпидермиса, нормализует функцию сальных желез. Как следствие, уменьшаются воспаления, черные точки светлеют.

Но кроме положительного воздействия на лицо кофе может ускорить старение кожи. Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать меру. "Оптимальный вариант выпивать около 2 чашек в день", – считает косметолог. Лучше всего для лица будет, если вы потребляете не более 300 мг кофеина в день.

При увеличении указанной дозы употребление кофеина может приводить к обратному эффекту. Кофеин оказывает мочегонный эффект, следовательно выводит жидкость из организма. А, как известно, обезвоживание кожи – это ее сухость, шелушение и мимические морщинки.

Безусловно, лидером по содержанию кофеина является кофе. Но не только он содержит много кофеина. На втором месте находит чай, в зависимости от сорта 150 мл напитка содержит от 20 до 65 мг кофеина. Много кофеина также в таких продуктах, как какао, горячий шоколад, кока-кола, мате, в энергетических напитках.

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