Сколько можно съедать авокадо на день: идеальная порция для пользы

Можно ежедневно есть авокадо / © Pixabay

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Авокадо входит в список самых ценных для здоровья продуктов на планете. Благодаря нежной консистенции и богатству полезных жиров его часто называют “маслянистым” фруктом. Но действительно ли этот зеленый плод настолько полезен, как его рекламируют, и сколько его следует съедать в день, чтобы не навредить, а наоборот — поддержать организм?

Дагмар фон Крамм, немецкая специалист по вопросам питания и автор книги “Eat Your Gut Healthy”, отмечает: авокадо действительно обладает поразительными полезными свойствами, но это не причина полностью исключать из рациона другие овощи, например, капусту.

Благодаря большому количеству здоровых жиров авокадо можно успешно использовать вместо сливочного масла, сыра или колбасы в сэндвичах — такой выбор обеспечивает организм ненасыщенными жирами и уменьшает потребление насыщенных вредных жиров и соли. Еще одно преимущество — его едят сырым, а это значит, что в нем хранятся деликатные витамины, в частности фолиевая кислота.

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Полезные свойства авокадо

Авокадо — настоящее сокровище для организма: оно содержит полезные ненасыщенные жирные кислоты, способствующие эффективному расщеплению жиров.

В составе — целый комплекс витаминов: B-группа, C, E и K, помогающие телу лучше усваивать питательные вещества. Благодаря высокому содержанию калия авокадо поддерживает стабильную работу сердца, нервов и мышц.

Особенно ценна фолиевая кислота — она имеет ключевое значение для беременных и здорового развития будущего ребенка.

Клетчатка в составе плода работает на хорошее пищеварение и микрофлору кишечника.

Антиоксиданты защищают клетки от разрушающего воздействия внешних факторов, а лютеин поддерживает зрение, помогая предотвратить катаракту и другие возрастные изменения в глазах.

Сколько авокадо можно съедать в день

С позиции пользы для здоровья авокадо можно спокойно вводить в ежедневное меню, особенно если вы соблюдаете веганскую диету или пытаетесь питаться сбалансированно.

Как объясняет Дагмар фон Крамм, этот плод прекрасно заменяет сливочное масло в сэндвичах, идеально сочетается с помидорами, легко переваривается и подходит для любого приема пищи — от питательного завтрака до вечернего перекуса или обеденного салата. Оптимальное количество — до 70 граммов в день, что соответствует примерно половине авокадо.

Что еще нужно знать об авокадо

В 100 граммах авокадо содержится примерно 230 калорий, и почти весь этот энергетический запас — а именно 89% — поступает из жиров. Белки составляют всего около 8%, а углеводы — всего 3%. Так что, несмотря на несомненную ценность для здоровья, авокадо не стоит есть без ограничений, особенно тем, кто стремится снизить вес. Кроме того, его клетчатка может обладать легким слабительным действием. Из-за высокой жирности важно употреблять этот плод разумно, вписывая его в общий баланс питания.