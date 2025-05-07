Сколько мяса человек может съесть на день без ущерба для планеты и здоровья: названо точное количество граммов

Сколько максимум мяса можно съесть на день / © Pixabay

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Попытка совместить заботу о здоровье с ответственностью перед природой часто превращается в сложную задачу. В ответ на этот вызов ученые-экологи определили научно-обоснованную норму мясных продуктов, которую можно употреблять еженедельно без существенного истощения природных ресурсов планеты.

Сегодня все больше людей понимают, что уменьшение потребления мяса важно как для сохранения окружающей среды, так и для собственного здоровья . В то же время не всегда понятно, сколько именно мяса считать приемлемой нормой и действительно ли такие изменения способны что-либо изменить глобально.

Чтобы дать четкий ответ, эколог Каролайн Гебара из Технического университета Дании вместе с командой исследователей определила научно обоснованное количество мяса, которое можно еженедельно употреблять без вреда для планеты, — 255 граммов курятины или свинины . Этого объема достаточно для формирования устойчивого рациона, учитывая экологические риски.

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Для сравнения: это примерно две средние куриные грудки — и эта норма в 6–10 раз ниже, чем типичное потребление мяса в США или Европе по состоянию на 2021 год.

Ученые пришли к однозначному выводу: красное мясо, особенно говядина, не может входить в состав экологически ответственного рациона. Причина — очень большой экологический след , сопровождающий его создание.

Чтобы содержать крупный рогатый скот необходимо расчищать и эксплуатировать значительные площади земель под пастбища и выращивание кормов. Кроме того, такие животные, как коровы и овцы, выбрасывают в атмосферу значительные объемы парниковых газов, в частности метана , который имеет в 28 раз выше парниковый эффект, чем углекислый газ, и закиси азота, мощнее CO₂ в 270 раз. Эти выбросы являются следствием как процессов пищеварения, так и разложения их отходов.

Дополнительно следует учитывать выбросы, возникающие при перевозке скота, переработке мяса и логистике доставки к потребителю. Как отмечает Каролайн Гебара, модель, построенная в рамках исследования, демонстрирует: даже незначительное присутствие красного мяса в рационе превышает возможность природы восстанавливать ресурсы с учетом рассматриваемых экологических факторов .

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Несмотря на жесткие экологические выводы, ученые отмечают: отказ от всех продуктов животного происхождения совсем не обязателен . Результаты исследования демонстрируют, что существует немало вариантов питания, которые одновременно поддерживают здоровье человека и не наносят критического вреда окружающей среде — даже если у них есть отдельные виды мяса.

Например, умеренное потребление сыра вполне совместимо с экологически взвешенным рационом, если он в целом сбалансирован.

Ключевой момент заключается в комплексном подходе : если остальные продукты в рационе являются питательными, умеренными по объему и имеют низкий экологический след, то полный отказ от животной пищи не необходим. Следовательно, это не выбор между крайностями, а поиск разумного баланса.