Сколько нужно ходить каждый день, чтобы похудеть

Ходьба в сочетании с правильным питанием может стать отличным способом похудения.

Процесс снижения веса зависит от пола, возраста и физической подготовки и типа ходьбы. Как подсчитали специалисты, чтобы сбросить один килограмм веса, необходимо потерять около 7 000 ккал.

То есть, чтобы сбросить килограмм массы тела, нужно делать по 10 000 шагов каждый день в течение 2 недель. Чтобы ускорить этот процесс, можно в течение недели ежедневно делать по 20 000 шагов.

Однако не все прогулки дают одинаковый эффект. Важно убедиться, что пульс достигает уровня умеренной интенсивности во время прогулки.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), упражнения средней интенсивности – это деятельность, которая повышает частоту сердечных сокращений до 50–70% от максимальной частоты сердечных сокращений.

Наиболее точным способом измерения уровня интенсивности является использование монитора сердечного ритма, но вы также можете отслеживать восприятие напряжения.

По шкале 0–10 (0 – сидя, 10 – самая высокая из возможных нагрузок), умеренная интенсивность – 5–6, а энергичная активность начинается от семи.

Начните с ходьбы каждый день, пока вы не сможете делать это в течение часа или более 4-5 раз в неделю.

Если вы будете соблюдать быстрый темп и обращать внимание на свое питание, вы настроитесь на эффективное похудение.

Ранее мы писали о продуктах и напитках, от которых растет живот. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: