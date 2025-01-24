Категория
Полезные статьи
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сколько нужно ходить каждый день, чтобы похудеть

Сколько нужно ходить каждый день, чтобы похудеть

Для здоровья очень полезна ходьба, и дело не только в похудении / Фото: pixabay.com

Ходьба в сочетании с правильным питанием может стать отличным способом похудения.

Процесс снижения веса зависит от пола, возраста и физической подготовки и типа ходьбы. Как подсчитали специалисты, чтобы сбросить один килограмм веса, необходимо потерять около 7 000 ккал.

То есть, чтобы сбросить килограмм массы тела, нужно делать по 10 000 шагов каждый день в течение 2 недель. Чтобы ускорить этот процесс, можно в течение недели ежедневно делать по 20 000 шагов.

Однако не все прогулки дают одинаковый эффект. Важно убедиться, что пульс достигает уровня умеренной интенсивности во время прогулки.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), упражнения средней интенсивности – это деятельность, которая повышает частоту сердечных сокращений до 50–70% от максимальной частоты сердечных сокращений.

Наиболее точным способом измерения уровня интенсивности является использование монитора сердечного ритма, но вы также можете отслеживать восприятие напряжения.
По шкале 0–10 (0 – сидя, 10 – самая высокая из возможных нагрузок), умеренная интенсивность – 5–6, а энергичная активность начинается от семи.

Начните с ходьбы каждый день, пока вы не сможете делать это в течение часа или более 4-5 раз в неделю.

Если вы будете соблюдать быстрый темп и обращать внимание на свое питание, вы настроитесь на эффективное похудение.

Ранее мы писали о продуктах и напитках, от которых растет живот. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация