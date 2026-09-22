Сколько нужно спать днем, чтобы проснуться бодрым: эксперты назвали идеальную продолжительность

Сколько нужно спать днем, чтобы выспаться / © pexels.com

Реклама

Эксперты из сна объяснили, сколько нужно спать днем, чтобы получить заряд энергии и одновременно не испортить ночной сон.

Сколько должен продолжаться дневной сон

Единого идеального времени для всех не существует, однако для быстрого обновления сил специалисты советуют делать дневной сон коротким.

Реклама

Для большинства людей достаточно примерно 20–30 минут. За это время организм успевает немного отдохнуть, а человек обычно не погружается столь глубоко в сон, чтобы после пробуждения ощущать сильную вялость.

Реклама

Некоторым людям может хватить даже 10-20 минут. Такой короткий отдых способен снизить сонливость и помочь вернуть концентрацию.

Более длинный сон также может быть полезен при определенных обстоятельствах. Однако чем дольше мы спим, тем выше вероятность проснуться во время более глубокой стадии сна. В это время после пробуждения нередко возникает ощущение, будто стало не лучше, а хуже.

Почему после дневного сна иногда хочется спать еще больше

Знакомое чувство: решили прилечь ненадолго, проснулись через час — и еще некоторое время не можете понять, какой сегодня день?

Это может быть связано с так называемой инерцией сна — временной сонливостью, заторможенностью и дезориентацией после пробуждения.

Реклама

Риск такого состояния возрастает, когда короткая дрема превращается в длительный сон и человек успевает перейти к более глубоким стадиям. Поэтому для быстрого восстановления энергии лучше установить будильник и ограничиться примерно 20–30 минутами.

Когда лучше спать днем

Время имеет не меньшее значение, чем продолжительность дневного сна.

Одним из лучших периодов считается ранняя вторая половина дня, когда у многих людей, естественно, снижается уровень бодрости. Именно поэтому после обеда нам часто сложнее сконцентрироваться и хочется прилечь.

Поздний дневной сон может повлиять на вечернее засыпание. Если регулярно спать поближе к вечеру, организм может просто не успеть накопить достаточную потребность в ночном отдыхе.

Реклама

Так что если хочется вздремнуть, лучше сделать это раньше, а не переносить сон на вечер.

Дневной сон не заменит полноценного ночного

Даже идеальный 20-минутный сон не способен компенсировать регулярное недосыпание ночью.

Дневную дрему лучше воспринимать как небольшую перезагрузку, а не способ наверстать несколько часов потерянного ночного сна. Она может временно вернуть бодрость и концентрацию, однако полноценный ночной отдых остается основанием для восстановления организма.

Следует обратить внимание и на то, почему вообще постоянно хочется спать днем.

Если потребность прилечь возникает каждый день и без дневного сна сложно нормально работать, причиной может быть недостаточное количество или низкое качество ночного сна.

Просмотрите вечерние привычки: температуру в спальне, использование смартфона или телевизора перед сном, употребление алкоголя вечером и регулярность режима.

Если сильная усталость и сонливость сохраняются даже тогда, когда вы достаточно спите, это стоит обсудить с врачом. Постоянная усталость может иметь разные причины — от дефицита определенных питательных веществ до нарушений сна и других состояний, поэтому самостоятельно устанавливать причину только по одному симптому не стоит.

Что еще поможет вернуть энергию в течение дня

Не всегда для борьбы с сонливостью нужно спать. На уровень энергии в течение дня оказывает влияние целый комплекс привычек.

Старайтесь получать естественный свет утром — он помогает организму поддерживать нормальный циркадный ритм. Не забывайте о движении: даже короткая прогулка или небольшой перерыв на физическую активность может помочь взбодриться.

Важны также регулярное питание и достаточное количество жидкости. Пропущенные приемы пищи и обезвоживание могут усугублять чувство усталости.

Кофеин тоже способен временно повысить бодрость, но лучше не полагаться на кофе в течение всего дня, особенно ближе к вечеру. Иначе можно получить замкнутый круг: кофеин мешает нормально выспаться ночью, а на следующий день из-за недосыпания снова хочется кофе и дневного сна.

FAQ

Сколько нужно спать в день, чтобы выспаться?

Если цель быстро восстановить энергию и уменьшить сонливость, большинству взрослых подойдет короткий дневной сон продолжительностью около 20–30 минут. Более длинный сон повышает вероятность перехода к более глубоким стадиям сна, из-за чего после пробуждения может появиться вялость.

Полезно ли спать днем?

Да, короткий дневной сон может помочь уменьшить усталость, повысить бодрость и улучшить концентрацию. В то же время, он не должен регулярно заменять полноценный ночной сон. Если сильная потребность спать днем возникает постоянно даже после ночного отдыха, стоит выяснить причину такой сонливости.

Новости партнеров

Новости партнеров