Сколько времени нужно заниматься спортом в день пожилым людям, чтобы прожить дольше

Украина занимает первое место в мире по уровню смертности и в то же время последнее в рейтинге рождаемости. Такие данные опубликованы в отчете Центрального разведывательного управления США.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин преждевременной смерти. То, что физические упражнения и физические нагрузки являются эффективной профилактикой этих заболеваний, ни у кого не вызывает сомнений. Однако остается дискуссионным вопрос о том, какой минимум физической активности будет достаточным для хорошего здоровья и долголетия.

Новое исследование, опубликованное в журнале Heart, свидетельствует, что для того, чтобы снизить риск заболеваний у людей в возрасте 70-75 лет, достаточно всего 20 минут в день умеренных нагрузок.

Для выяснения необходимого минимального количества физической нагрузки в день ученые Университета Падуи в Италии отслеживали в течение двух десятилетий 3000 участников с сердечными заболеваниями в возрасте старше 65 лет. В первую очередь изучалась корреляция между продолжительностью жизни и физической активностью.

В физическую активность включали тренировки в спортзале, езду на велосипеде, плавание, танцы, ходьбу, боулинг, рыбалку, садоводство. Результаты показали, что польза от физических упражнений была наибольшей для людей в возрасте 70-75 лет.

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