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Сколько орехов кешью можно съедать на день: какая от них польза для организма
Кешью — это не просто вкусный и питательный перекус. Эти орехи отлично дополняют разнообразные блюда, включая гарниры, мясные блюда и десерты. Благодаря своей кремовой текстуре и вкусу, кешью часто используют для приготовления соусов и паст.
Кешью является богатым источником полезных веществ, таких как белки, здоровые жиры, витамины и минералы.
Диетолог Джулия Зумпано поделилась с Cleveland Clinic информацией о преимуществах кешью и объяснила, почему следует включить этот продукт в свое меню.
Положительное влияние на сердечно-сосудистую систему
Он оказывает положительное влияние на здоровье сердца. Согласно мнению Зумпано, кешью содержит большое количество антиоксидантов, помогающих бороться с окислительным стрессом — фактором, способствующим развитию атеросклероза, болезни, вызывающей накопление холестериновых бляшек на стенках сосудов. “Антиоксиданты помогают предотвратить этот процесс”, — объясняет специалист.
Одно из исследований показало, что у людей, употреблявших кешью в течение 28 дней, произошло снижение уровня холестерина.
Анализ других научных работ подтвердил, что регулярное потребление кешью способствует снижению артериального давления.
Регулирует уровень сахара в крови
Исследование среди лиц с диабетом 2 типа показало, что потребление кешью может положительно влиять на уровень инсулина, отметила Зумпано. В исследовании, которое длилось восемь недель, участники, получавшие 10% своих калорий с кешью, имели более здоровый уровень инсулина по сравнению с теми, кто не употреблял эти орехи.
Однако Зумпано подчеркивает, что кешью не является лекарством от диабета 2 типа, и не стоит полагаться только на отдельные продукты для лечения. “Здоровое питание предполагает разнообразие в рационе”, — добавляет эксперт.
Защита суставов
Потребление кешью может способствовать снижению воспаления и отечности, часто сопровождающих артрит.
Помогает снизить вес
Желающие похудеть могут быть осторожными с кешью, поскольку, как и другие орехи, он содержит жиры и калории.
Однако исследования показывают, что люди, регулярно употребляющие орехи, чаще достигают успехов в снижении веса. Это, вероятно, связано с высоким содержанием клетчатки и белков, что помогает ощущать сытость и стимулирует обмен веществ.
Замена обработанного мяса и вредных калорийных перекусов на орехи может способствовать контролю веса и поддержанию процесса похудения.
Кому противопоказаны орех кешью
Хотя для большинства людей кешью безопасен, если у вас есть аллергия на другие орехи, следует быть осторожными при его потреблении.
Для тех, кто контролирует свой вес, важно помнить, что кешью является достаточно калорийным продуктом.
“Кешью — это отличный источник растительного белка, а также некоторых витаминов и минералов. Однако они также содержат большое количество калорий и жиров. Жареный соленый кешью содержит масло и соль, что увеличивает уровень жира и натрия”, — отмечает диетолог Джулия Зумпано.
“Если вы пытаетесь ограничить потребление калорий, жиров или натрия, просто контролируйте размер порции”, — добавляет она.
Сколько орехов кешью можно съедать в день
28 граммов кешью (примерно 18 орешков) содержат:
163 калории;
почти 9,3 г углеводов;
0 граммов холестерина;
13 граммов жиров;
почти 1 грамм клетчатки;
свыше 4 граммов белка;
4,5 мг натрия;
1,4 г сахара.
Кроме того, кешью богат важными питательными элементами, такими как медь, марганец, магний, фосфор, витамин К, цинк и железо.
Именно такая порция полезна для здоровья, отмечают диетологи.