Сколько орехов кешью можно съедать на день: какая от них польза для организма

Какая польза от орехов кешью / © Pixabay

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Кешью является богатым источником полезных веществ, таких как белки, здоровые жиры, витамины и минералы.

Диетолог Джулия Зумпано поделилась с Cleveland Clinic информацией о преимуществах кешью и объяснила, почему следует включить этот продукт в свое меню.

Положительное влияние на сердечно-сосудистую систему

Он оказывает положительное влияние на здоровье сердца. Согласно мнению Зумпано, кешью содержит большое количество антиоксидантов, помогающих бороться с окислительным стрессом — фактором, способствующим развитию атеросклероза, болезни, вызывающей накопление холестериновых бляшек на стенках сосудов. “Антиоксиданты помогают предотвратить этот процесс”, — объясняет специалист.

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Одно из исследований показало, что у людей, употреблявших кешью в течение 28 дней, произошло снижение уровня холестерина.

Анализ других научных работ подтвердил, что регулярное потребление кешью способствует снижению артериального давления.

Регулирует уровень сахара в крови

Исследование среди лиц с диабетом 2 типа показало, что потребление кешью может положительно влиять на уровень инсулина, отметила Зумпано. В исследовании, которое длилось восемь недель, участники, получавшие 10% своих калорий с кешью, имели более здоровый уровень инсулина по сравнению с теми, кто не употреблял эти орехи.

Однако Зумпано подчеркивает, что кешью не является лекарством от диабета 2 типа, и не стоит полагаться только на отдельные продукты для лечения. “Здоровое питание предполагает разнообразие в рационе”, — добавляет эксперт.

Защита суставов

Потребление кешью может способствовать снижению воспаления и отечности, часто сопровождающих артрит.

Помогает снизить вес

Желающие похудеть могут быть осторожными с кешью, поскольку, как и другие орехи, он содержит жиры и калории.

Однако исследования показывают, что люди, регулярно употребляющие орехи, чаще достигают успехов в снижении веса. Это, вероятно, связано с высоким содержанием клетчатки и белков, что помогает ощущать сытость и стимулирует обмен веществ.

Замена обработанного мяса и вредных калорийных перекусов на орехи может способствовать контролю веса и поддержанию процесса похудения.

Кому противопоказаны орех кешью

Хотя для большинства людей кешью безопасен, если у вас есть аллергия на другие орехи, следует быть осторожными при его потреблении.

Для тех, кто контролирует свой вес, важно помнить, что кешью является достаточно калорийным продуктом.

“Кешью — это отличный источник растительного белка, а также некоторых витаминов и минералов. Однако они также содержат большое количество калорий и жиров. Жареный соленый кешью содержит масло и соль, что увеличивает уровень жира и натрия”, — отмечает диетолог Джулия Зумпано.

“Если вы пытаетесь ограничить потребление калорий, жиров или натрия, просто контролируйте размер порции”, — добавляет она.

Сколько орехов кешью можно съедать в день

28 граммов кешью (примерно 18 орешков) содержат:

163 калории;

почти 9,3 г углеводов;

0 граммов холестерина;

13 граммов жиров;

почти 1 грамм клетчатки;

свыше 4 граммов белка;

4,5 мг натрия;

1,4 г сахара.

Кроме того, кешью богат важными питательными элементами, такими как медь, марганец, магний, фосфор, витамин К, цинк и железо.

Именно такая порция полезна для здоровья, отмечают диетологи.