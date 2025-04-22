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Сколько подушек нужно для здорового сна: одна, две или больше
Сон — основа хорошего самочувствия, и даже на первый взгляд мелочи, например количество подушек, способны влиять на состояние спины и глубину отдыха. Кому-то для засыпания требуются две подушки, а кто-то чувствует настоящий комфорт только с одной.
Если нынешние подушки не обеспечивают качественного сна, возможно пора пересмотреть свой выбор. Кому-то нравятся мягкие, а остальные лучше отдыхают на более жестких вариантах. Об этом рассказывают в Real Simple.
Чтобы понять, что подходит именно вам, стоит посетить магазин и лично протестировать разные модели.
Найти свою идеальную подушку — это шаг к пониманию, сколько их вам на самом деле нужно. Если вам удобно с одной высокой клиновидной подушкой — отлично, этого может быть вполне достаточно. Однако если подушка мягкая и невысокая, тогда вторая хорошая идея для дополнительного комфорта.
Чаще одной подушки под головой вполне хватает для здорового сна. А вот вторая подушка может пригодиться — например, если подложить ее под колени или между бедрами для поддержания тела в удобном положении.
Помните, что слишком высокая подушка способна нарушить естественное положение позвоночника и спровоцировать дискомфорт или боль в шее.
Положение имеет значение
Люди, спящие на боку, обычно чувствуют себя удобнее всего с подушками средней жесткости — они обеспечивают достаточную поддержку шеи и плеч.
По словам физиотерапевта Дхары Шах, тем, кто спит на животе, следует выбирать мягкие и низкие подушки, чтобы не перенапрягать шею. Тем, кто спит на спине, будет комфортнее с дополнительной подушкой не только под головой, но и под коленями — это помогает снять напряжение с поясницы.
Личные физические особенности, состояние здоровья или проблемы с опорно-двигательным аппаратом также должны учитываться при выборе подушки.
Учитывай высоту — подушка должна поддерживать голову в одной линии с позвоночником. А еще лучше, если наволочка сделана из натуральных тканей, таких как хлопок, лен или бамбук — они дышат и приятны телу.