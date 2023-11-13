Сколько шагов нужно сделать, чтобы похудеть на 1 кг

Сколько и как нужно ходить пешком, чтобы сбросить вес

Ежедневная физическая активность оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему человека, укрепляет иммунную систему, положительно влияет на настроение. Простой и наиболее универсальный способ физической активности – это ходьба.

Распространено мнение, что нужно делать 10 000 шагов ежедневно. Сколько шагов в день следует делать, чтобы поддерживать здоровье? А сколько нужно ходить, чтобы похудеть?

Сколько шагов в день нужно делать, чтобы похудеть

Ежедневная ходьба – это физическая нагрузка, поэтому она улучшает обмен веществ, ускоряет скорость сжигания жира, помогает снизить вес. Но нужно помнить, что одна только ходьба не поможет похудеть. Регулярные прогулки должны дополняться дефицитом энергии и адекватной гидратацией организма.

Сколько шагов нужно ежедневно делать, чтобы похудеть – вопрос индивидуальный, зависит от организма и, конечно, чем выше уровень активности, тем больше пользы будет. Следует обратить внимание не только на количество, но и на продолжительность и интенсивность ходьбы.

Сколько шагов нужно сделать, чтобы сбросить 1 кг веса

Процесс уменьшения веса зависит от пола, возраста и физической подготовки и типа ходьбы. Скорость сжигания жира зависит от скорости ходьбы, типа ходьбы, например, ходьба с палками или ходьба по лестнице, в гору могут по-разному влиять на процессы похудения.

Считается, что один шаг сжигает 0,04 ккал, выглядит как будто мало. Но при 10 000 шагах можно потерять 400-500 ккал, что звучит уже гораздо лучше. Столько калорий содержит полноценная порция пищи. А если делать 10 000 шагов каждый день в течение недели, то можно сжечь 2 800-3 500 ккал, что уж очень немало.

Как подсчитали специалисты, чтобы сбросить один кг веса, необходимо потерять примерно 7000 ккал. То есть, чтобы сбросить килограмм массы тела, нужно делать по 10 000 шагов каждый день в течение 2 недель. Или чтобы ускорить этот процесс, можно в течение недели ежедневно делать по 20 000 шагов.

Это звучит немного скучно, но сосредоточьтесь на процессе, а не на цели. Не забывайте также о здоровой и сбалансированной диете, чтобы вы не потребляли больше калорий, чем тратите. Если ежедневно проходить по 20 000 шагов и одновременно есть фастфуд, это не поможет похудеть.

Сколько километров нужно проходить каждый день, чтобы похудеть на 1 кг

10 000 шагов – это сколько километров? Конкретное значение зависит от длины шагов, считается, что женщины, делая 5 000 шагов, преодолевают расстояние примерно 3 км, а мужчины – 3,75 км. Таким образом, 10 000 шагов – это 6 км для женщин и 7,5 км для мужчин – столько нужно проходить ежедневно женщинам и мужчинам в течение 2-х недель, чтобы снизить вес на 1 кг.

Как мотивировать себя на ходьбу

Как больше ходить пешком, как мотивировать себя на прогулки?

Уходя на работу или возвращаясь домой, старайтесь подниматься по лестнице пешком, а не на лифте.

Меньше используйте автомобиль – если есть такая возможность, старайтесь ходить на работу пешком, а не ездить на машине или общественном транспорте. Отправляясь за небольшими покупками, также откажитесь от автомобиля и ходите пешком. Если Вам нужно ехать на машине, паркуйтесь подальше от входа, оставьте машину в конце парковки и пройдитесь пешком в выбранный вами магазин.

Если вы часто разговариваете по телефону дома или на работе, вместо того чтобы проводить это время за рабочим столом или на диване, начните ходить по офису, коридору, комнатам.

Начните следить за количеством пройденных шагов – ничто так не мотивирует, как цифры. Купите шагомер или загрузите на телефон специальное приложение. Установите для себя целевое количество шагов, которое вы хотите предпринимать, и старайтесь ежедневно побить предыдущий рекорд. работайте в этом направлении.

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