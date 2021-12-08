Сколько шоколада нужно съедать в день для счастья: ответ ученых

Сколько шоколада нужно съедать в день для счастья: ответ ученых

Специалисты советуют есть черный шоколад.

Ученые из Сеульского национального университета установили, если есть 3 раза в день по кусочку весом 10 граммов с 85% содержанием черного шоколада, то человек становится счастливее.

Об этом сообщает Daily Mail.

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В исследовании приняли участие 46 человек. В одной группе люди в течение трех недель ели шоколад с разным процентом какао в составе, а в другой группе не ели шоколада вообще.

По словам ученых, улучшение настроения связано с изменением в микробиоте кишечника из-за употребления черного шоколада. Также ученые заметили, что настроение улучшилось только у тех, кто ел именно черный шоколад, а не молочный.

"Известно, что черный шоколад может изменить настроение, но мы впервые доказали, что ежедневное употребление черного шоколада влияет на физиологическое и психологическое состояние человека", — отметили авторы исследования.

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