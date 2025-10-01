Сколько соли действительно нужно нашему организму / © unsplash.com

Реклама

Об этом сообщается в исследовании, чтобы было опубликовано на Eating Well.

Хотя соль часто имеет негативную репутацию, важно помнить, что натрий — это критически важное питательное вещество. Он обеспечивает баланс жидкостей в организме, поддерживает передачу нервных импульсов и контролирует сокращение мышц, включая сердечную мышцу, объясняет кардиолог Хорхе Рохас Замаллоа.

Кроме кулинарной функции, соль служит природным консервантом, из-за чего ее в больших количествах добавляют в продукты длительного хранения и готовые блюда.

Реклама

Воздействие соли на артериальное давление

Современные исследования подтверждают, что избыток соли может оказывать значительное влияние на метаболическое здоровье и водно-солевой баланс организма.

Чрезмерное потребление соли заставляет организм задерживать воду, что увеличивает объем крови в сосудах. Это повышает нагрузку на сердце и кровеносные сосуды, увеличивая риск сердечных приступов и инсультов, добавила диетология Вероника Раус.

Постоянно высокое АД, или гипертония, является тихим, но мощным фактором риска сердечно-сосудистых осложнений, включая сердечную недостаточность и болезни почек.

В то же время слишком низкое потребление соли может привести к обратному эффекту — снижению давления, головокружению, обмороку и в редких случаях серьезных осложнений из-за дефицита натрия.

Реклама

Сколько соли нужно организму

По диетическим рекомендациям США здоровым взрослым не следует потреблять более 2300 мг натрия в день — примерно одну чайную ложку соли. Для людей с гипертонией, диабетом 2 типа или проблемами почек рекомендуемая доза еще ниже.

Исследования показали, что уменьшение потребления натрия до 1500 мг в день значительно снижает АД и риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с гипертонией.