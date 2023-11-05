Сколько углеводов нужно есть каждый день, чтобы похудеть без вреда для здоровья и удержания идеального веса

Вы, вероятно, сталкивались с противоречивыми взглядами на роль углеводов во время похудения. Некоторые рекламируют углеводы за их пользу для здоровья и похудения, а другие клянутся, что они навсегда отказываются от них. Итак, если вы когда-нибудь задумывались, сколько углеводов нужно есть, чтобы похудеть, вы не одиноки. Правда в том, что углеводы могут как поддерживать, так и помешать вашим усилиям по похудению – главное – найти правильный баланс в потреблении углеводов.

Американская спортивная диетолог Дестини Муди рассказала о связи углеводов с потерей веса, типах углеводов, которые нужно потреблять, а также сколько углеводов нужно есть каждый день, чтобы сбросить лишние килограммы и быть здоровыми.

Сколько углеводов достаточно?

Нет универсального подхода к потреблению углеводов. Последние рекомендации диетологов свидетельствуют, что большинству здоровых людей достаточно получать около 45-65% ежедневных калорий из углеводов. Только помните, что каждый человек уникален. Поэтому не экспериментируйте без консультации врача.

Если вы потребляете 2000 калорий ежедневно, вы должны потреблять от 900 до 1300 калорий из здоровых углеводов. Это составляет примерно 225-325 граммов углеводов в день., — добавляет врач.

Как удержать идеальный вес / Фото: pixabay.com

Качество над количеством

Вместо того чтобы зацикливаться на определенном количестве граммов углеводов, сосредоточьтесь на качестве своих углеводов. Обработанные пищевые продукты с добавлением сахара и рафинированной муки запрещены. Исследования показывают, что эти углеводы могут вызвать быстрые скачки сахара в крови и падение, что делает потерю веса тяжелой борьбой.

"Если вы хотите похудеть, выбирайте сложные углеводы с высоким содержанием клетчатки, минимальной обработкой и без добавления сахара", – рекомендует Муди.

Полезные углеводы

Эти углеводы медленнее перевариваются и обеспечивают более длительное хранение энергии.

цельные зерна, такие как овес, цельная пшеница и коричневый рис,

бобовые, такие как фасоль, чечевица и тофу,

фрукты с низким гликемическим индексом, такие как ягоды, яблоки и апельсины.

"Чтобы контролировать чувство голода, сосредоточьтесь на фруктах с высоким содержанием клетчатки и низким гликемическим индексом, когда пытаетесь похудеть. Для лучшего контроля уровня сахара в крови и аппетита всегда выбирайте фрукты с высоким гликемическим индексом в сочетании с жиром или источником белка", — добавляет врач .

Не злоупотребляйте углеводами

Углеводы, жиры или белки, переедание любых макронутриентов может привести к увеличению веса. Исследования показывают, что контроль над порциями является эффективным способом поддерживать здоровый вес. Итак, помните о размерах порций и прислушивайтесь к сигналам голода своего организма.

Лучше иметь хорошо сбалансированную умеренную порцию углеводов, чем полностью исключить их. Полное исключение может привести к дисбалансу питательных веществ и сильной тяге, что затрудняет успешное выполнение плана по здоровому похудению.

"Слишком много любой пищи может быть вредным разными способами, поэтому диетологи пропагандируют сбалансированные диеты, включающие все группы продуктов в умеренном количестве", — говорит Муди.

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