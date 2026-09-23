Сколько воды нужно пить каждый день: точная норма в зависимости от возраста

Норма воды на день по возрасту / © pexels.com

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Более того, с возрастом потребности организма меняются. Поэтому количество воды, достаточное для ребенка, подростка или взрослого человека, будет разным.

Сколько воды нужно пить каждый день

Европейское агентство безопасности пищевых продуктов (EFSA) определяет ориентировочное адекватное общее потребление воды для взрослых на уровне:

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2 л в день для женщин;

2,5л в день для мужчин.

Однако это не означает, что все это количество необходимо выпить в виде обыкновенной воды. В общее потребление входит также вода, которую организм получает из других напитков и продуктов питания.

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Фрукты, овощи, супы, молочные продукты и многие другие продукты содержат воду и помогают поддерживать водный баланс.

Норма воды для детей от 2 до 8 лет

Детскому организму нужно меньше воды, чем взрослому, но потребность в ней постепенно увеличивается вместе с возрастом:

Для детей 2-3 лет ориентировочное общее потребление воды составляет около 1,3 л/сут. В возрасте 4–8 лет показатель увеличивается примерно до 1,6 л в день.

Не следует заставлять ребенка выпивать все это количество в виде чистой воды. Часть требуемой жидкости она получает вместе с едой и другими напитками.

Потребность в воде может увеличиваться в жаркую погоду, во время активных игр, занятий спортом, а также при повышенной температуре тела, рвоте или диарее.

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Сколько воды нужно детям от 9 до 13 лет

После 9 лет рекомендации уже несколько отличаются для мальчиков и девочек.

Для детей 9–13 лет ориентировочная суточная норма общего потребления воды составляет:

около 2,1л для мальчиков;

около 1,9л для девочек.

В этом возрасте особенно важно учитывать уровень активности. Ребенку, который регулярно занимается спортом или много времени проводит на улице в жаркую погоду, может понадобиться больше жидкости.

Сколько воды нужно пить подросткам

Начиная от 14 лет, EFSA применяет к подросткам те же ориентиры по потреблению воды, что и для взрослых.

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Это примерно 2 л общей воды в сутки для девочек и 2,5 л для ребят.

Но это только ориентир. Подростки, активно тренирующиеся, занимающиеся спортом или много потеющие, могут потребовать больше жидкости.

Норма воды для взрослого человека

Для здоровых взрослых ориентир составляет около 2 л воды в сутки для женщин и 2,5 л для мужчин с учетом воды, полученной из еды и напитков.

Следовательно, известное правило «нужно выпивать ровно 2 литра чистой воды в день» не является универсальным.

Потребность в воде может быть больше, если человек:

активно занимается спортом;

много поте;

находится в жарком климате;

имеет повышенную температуру;

теряет жидкость из-за рвоты или диареи;

беременна или кормит грудью.

Не существует одной цифры, которая все равно подходила бы всем людям.

Сколько воды нужно пить после 60 лет

Для людей старшего возраста EFSA устанавливает такие же ориентировочные показатели общего потребления воды, как и для других взрослых: 2 л для женщин и 2,5 л для мужчин в сутки.

Однако с возрастом следить за питьевым режимом становится особенно важно. Чувство жажды может ослабевать, поэтому человек не всегда замечает, что организму уже не хватает жидкости.

Именно поэтому не всегда следует ожидать появления сильной жажды. Полезной привычкой может стать регулярное употребление небольшого количества воды в течение дня.

В то же время, людям с заболеваниями почек, сердца или другими состояниями, при которых врач рекомендовал ограничивать количество жидкости, не следует самостоятельно увеличивать ее потребление.

Как понять, что организму не хватает воды

Жажда — самый очевидный сигнал, но не единственный. На недостаточное поступление жидкости могут указывать:

сухость во рту;

темный цвет мочи;

реже мочеиспускания;

усталость;

головокружение;

головные боли.

Особенно внимательными к таким симптомам следует быть людям постарше, детям и тем, кто активно занимается спортом.

Нужно ли выпивать 8 стаканов воды в день

Правило «8 стаканов воды ежедневно» легко запомнить, однако воспринимать его как универсальную медицинскую норму не стоит.

Двум людям одного возраста может потребоваться разное количество жидкости. Например, офисный работник, который проводит день в помещении, и человек, тренирующийся на улице в жару, будут терять разное количество воды.

Поэтому ориентироваться нужно не только на цифры, но и на свою активность, питание, погоду и самочувствие.

Можно ли пить слишком много воды

Да. Принцип «чем больше воды, тем лучше» тоже неверен.

Чрезмерное потребление воды за короткое время может нарушить баланс электролитов в крови. Поэтому нет нужды заставлять себя пить литры воды, если организм в этом не нуждается.

Лучшая стратегия для большинства здоровых людей — поддерживать регулярный питьевой режим в течение дня и увеличивать количество жидкости, когда ее потери растут.

От чего зависит суточная норма воды

Возраст — только один из факторов. На то, сколько воды требуется человеку в день, также влияют пол, масса и состав тела, физическая активность, температура окружающей среды, рацион, беременность и грудное вскармливание.

Поэтому рекомендуемые цифры следует рассматривать как ориентир, а не как обязательное количество воды, которое нужно выпить до последнего миллилитра.

FAQ

Сколько нужно пить воды в день?

Для взрослых EFSA считает адекватным общее потребление около 2 л воды в сутки для женщин и 2,5 л для мужчин. В это количество входит вода не только из напитков, но и продуктов питания. Индивидуальная потребность может изменяться в зависимости от физической активности, погоды, питания и состояния здоровья.

Сколько литров воды нужно пить в день, чтобы похудеть?

Нет отдельной универсальной «нормы воды для похудения». Достаточное потребление жидкости важно для нормальной работы организма, но само по себе употребление большого количества воды не гарантирует снижения веса. Потребность в жидкости лучше определять с учетом возраста, пола, активности, питания и других личных факторов.

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