Сколько воды нужно пить на день: действительно ли работает правило 8 стаканов

Сколько воды нужно пить на день / © pexels.com

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Как оказалось, популярное правило 8 стаканов не является четкой научно установленной нормой. Потребность организма в жидкости может существенно отличаться в зависимости от возраста, пола, физической активности, температуры воздуха, питания и других факторов.

Откуда взялось правило 8 стаканов воды

Популярная рекомендация имеет достаточно давнюю историю. Ее связывают с рекомендациями американской Food and Nutrition Board, опубликованными в середине XX века. В них говорилось примерно о 2,5 литра воды в сутки для взрослого человека.

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Однако важная деталь: это количество касалось общего поступления воды, а не только чистой питьевой воды. Жидкость поступает в организм не только из стакана или бутылки, но из пищи и других напитков.

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Впоследствии более сложную рекомендацию упростили для легкой запоминания формулы — «8 стаканов воды в день». Именно так она и превратилась в популярное правило, хотя универсального научного основания для него нет.

Еще в 2002 году физиолог Гайнц Вальтин проанализировал научные данные по правилу «8×8» и не нашел доказательств того, что каждому здоровому человеку обязательно нужно выпивать минимум восемь стаканов воды ежедневно.

Сколько воды нужно пить в день

Гораздо правильнее говорить не о фиксированном количестве стаканов, а об общей потребности организма в жидкости.

Национальные академии наук, инженерии и медицины США приводят ориентир около 2,7 литра общей воды в сутки для женщин и 3,7 литра для мужчин. При этом речь идет о всей воде, которую человек получает из напитков и продуктов питания.

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Поэтому эти цифры не означают, что женщина должна ежедневно выпивать 2,7 литра чистой воды, а мужчина — 3,7 литра.

Часть жидкости поступает из продуктов, особенно фруктов, овощей, супов и других блюд с высоким содержанием воды. По данным источников, примерно пятая часть общего поступления воды может приходиться именно на еду.

Почему норма воды для каждого разная

Потребность в жидкости не одинакова для всех. К примеру, в жаркую погоду организм теряет больше воды из-за пот, поэтому пить приходится чаще.

На количество требуемой жидкости также влияют:

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физическая активность;

температура и влажность воздуха;

масса тела;

питание;

возраст;

беременность;

количество жидкости, которую человек теряет во время потоотделения;

состояние здоровья и некоторые лекарственные препараты.

К примеру, после интенсивной тренировки или во время длительной работы на жаре потребность в воде будет больше, чем в обычный день с невысокой физической активностью.

Нужно ли пить воду, даже если не хочется

Для большинства здоровых людей одним из естественных ориентиров есть чувство жажды. Организм имеет свои механизмы регулирования водного баланса, поэтому постоянно заставлять себя пить строго по графику необязательно.

В то же время , не стоит ожидать сильной жажды во время жары или значительных физических нагрузок. В таких ситуациях потребность в жидкости растет, потому важно регулярно пить в течение дня.

Цвет мочи также может быть приблизительным ориентиром: очень темный цвет может свидетельствовать о недостаточном поступлении жидкости. В то же время, на него могут влиять продукты, витамины и некоторые лекарства, поэтому это не абсолютный показатель.

Считаются ли чай и кофе как вода

Да. Важно учитывать общее поступление жидкости, а не только обычную воду.

Чай, кофе и другие напитки также могут вносить вклад в водный баланс. Распространенный миф о том, что кофе обязательно обезвоживает организм, не отвечает современным данным при умеренном потреблении.

Однако вода остается одним из самых простых вариантов для поддержки гидратации, поскольку не содержит сахара и лишних калорий.

Можно ли выпить много воды

Больше — не всегда значит лучше. Чрезмерное потребление воды, особенно большого количества за короткое время, в редких случаях может привести к опасному снижению концентрации натрия в крови — гипонатриемии.

Поэтому не стоит превращать правило «8 стаканов» в обязательную цель, которую нужно превышать ради «лучшего очищения организма».

Если у человека есть заболевания почек, сердечно-сосудистые проблемы или принимает препараты, влияющие на водный баланс, количество жидкости лучше согласовывать с врачом.

FAQ

Сколько нужно пить воды в день?

Единого количества, подходящего абсолютно всем, нет. Примерная общая потребность составляет около 2,7 литра воды в сутки для женщин и 3,7 литра для мужчин, но сюда входит жидкость из всех напитков и продуктов питания. Реальная потребность зависит от физической активности, погоды, питания и других личных факторов.

Нужно ли пить 8 стаканов воды в день?

Нет, правило «8 стаканов воды в день» не является обязательной научно установленной нормой для каждого человека. Оно возникло на основе старых рекомендаций по общему потреблению воды, которые включали жидкость из пищи и других напитков. Поэтому ориентироваться только на число восемь не нужно.

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