Сколько яиц можно есть в день, чтобы холестерин оставался в норме, а сколько, если он повышен

Можно ли есть яйца из-за повышенного холестерина, как влияет потребление яиц на уровень холестерина

Яйца – популярный, любимый продукт, который готовят на завтрак, на обед, вечером. Распространено мнение, что яйца нельзя много есть из-за того, что они содержат значительное количество холестерина, поэтому их потребление значительно повышает его уровень.

Как влияет потребление яиц на уровень холестерина

Что такое холестерин в целом? Это тип липидов, немаловажная часть наших клеток. Доктор Микки Рубин отмечает, что «Холестерин является важным компонентом клетки, необходимым для выработки гормонов, таких как эстроген и тестостерон, и важен для переваривания пищи». Большая часть холестерина производится организмом, а меньшая часть поступает через еду.

Почему и какой холестерин вреден? Избыток холестерина в крови может повысить риск сердечных заболеваний из-за накопления жировых отложений в кровеносных сосудах, которые в конечном счете могут разорваться и образовать сгустки, которые могут вызвать инфаркт или инсульт.

Как известно, есть два типа; холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), известный как "плохой" холестерин.

По словам доктора Рубина: «...даже у людей, которые «реагируют» на холестерин с пищей, наблюдается повышение уровня ЛПВП («хорошего») холестерина вместе с увеличением холестерина ЛПНП («плохого»)»

Большое яйцо содержит около 185 мг холестерина, преимущественно содержащегося в желтке. В течение многих лет существовал миф, что яичные желтки вредны для здоровья сердца из-за высокого уровня холестерина в пище. Но, как показывают исследования, поскольку пищевой холестерин мало влияет на уровень холестерина в крови у большинства людей, употребление яиц не оказывает существенного влияния на уровень холестерина в крови и поэтому не повышает риск сердечных заболеваний.

Сколько яиц можно есть в день, чтобы холестерин оставался в норме

Американская ассоциация сердцасчитает, что здоровые люди могут потреблять до целого яйца ежедневно и до двух яиц в день рекомендовано пожилым людям.

На повышение уровня холестерина больше влияют насыщенные жиры, чем холестерин в пище, поэтому нужно больше обращать внимание не на яйца, а на то, что вы едите.

Сколько яиц можно есть в день при повышенном холестерине

Если у вас высокий уровень холестерина, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует уменьшить потребление продуктов с высоким содержанием холестерина и насыщенных жиров и ежедневно потреблять два яичных белка. К ним следует добавить несколько других продуктов, снижающих уровень холестерина.

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