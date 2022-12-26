Сколько яиц в сутки нужно есть, чтобы получать достаточное количество витамина D

Яйца являются природным источником витамина D. Сколько нужно есть яиц в день, чтобы поддерживать нужный баланс этого витамина в организме человека — в материале ТСН.ua

Наверняка все слышали о том, что много яиц есть нельзя, потому что у них много холестерина, или что яиц нужно есть много, потому что там много белка, который так необходим для нашего организма. А сколько яиц нужно есть в день, чтобы удовлетворить потребность организма в витамине D?

Из-за недостатка витамина D у человека могут развиваться ряд симптомов, как слабость в мышцах, боли, усталость, перепады настроения. Повышается риск заражения респираторными инфекциями и вероятность развития остеопороза. Среди тяжелых болезней, которые могут возникнуть из-за дефицита витамина, тяжелая форма депрессии, болезнь Альцгеймера, гипертония, диабет второго типа, прочее. Дефицит витамина D ведет и к тяжелому течению коронавируса.

Результаты исследования Института физической активности и питания Университета Дикина (IPAN) доказывают, что если съедать зимой только по одному яйцу в день, это будет достаточно, чтобы поддерживать баланс витамина D в организме.

Считается, что самый простой способ получить витамин D – это получить его под солнечными лучами, что и проще сделать летом. Однако не все имеют такую возможность, некоторые люди вынуждены постоянно находиться в помещении, некоторые закрывают тело по культурным или религиозным причинам. Поэтому даже летом такие люди не имеют такой возможности и испытывают недостаток витамина D в любое время года.

Исследование, результаты которого опубликованы в The Journal of Nutrition, является первым в установлении связи между употреблением яиц и уровнем витамина D. В исследовании принимали участие 51 австралийцев в возрасте от 25 до 40 лет. Они были разделены на три группы, каждая из которых употребляла в течение 12 недель две, семь или 12 яиц в неделю. Проведенный эксперимент показал, что употребление 7 яиц в неделю помогает привести в норму уровень витамина D в зимние месяцы. При этом ежедневное употребление яйца существенно не повлияло на уровень холестерина в крови. Кроме того, потребляя яйца, организм получает оптимальное количество холина, укрепляющего мозг вещества поддерживает память. Специалисты рекомендуют потреблять яйца, если есть проблемы с кожей, волосами и ногтями, нервной системой.

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