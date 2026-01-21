Сколько яиц безопасно есть на день для здоровья сердца — медики определились окончательно

Как правильно есть яйца и не превышать норму насыщенных жиров / © unsplash.com

Кардиологи и диетологи определили, какое количество яиц можно употреблять без ущерба для сердца, отметив, что главную опасность для артерий представляет насыщенный жир, а не холестерин в яйцах.

Об этом говорится в материале dailymail.

Специалисты рекомендуют здоровым людям ограничиваться одним целым яйцом или двумя белками в день. Для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом или повышенным холестерином, советуют потреблять не более четырех желтков в неделю.

В то же время, этот лимит действует только при условии, что в рационе ограничено количество насыщенных жиров из других продуктов — мяса, сыра, масла. Если эти продукты часто употребляются, желтки следует ограничивать еще больше.

Только одно

Одно большое яйцо содержит около 1,6 г насыщенных жиров и много полезных веществ: лютеин, зеаксантин, холин. Основная угроза для сердца возникает не от самого яйца, а от классических добавок к завтраку — колбасы, сыра и масла, увеличивающие количество насыщенных жиров и натрия.

Ученые отмечают, что избыток насыщенных жиров и ожирение стимулируют печень производить избыточный холестерин. Это может скапливаться в виде бляшек в сосудах и повышать риск инфаркта или инсульта.

Как лучше употреблять и готовить

Кардиологи советуют готовить яйца без дополнительного масла и жира — отваривать, пашот или жарить на антипригарной сковороде с минимальным количеством жира. При этом важно следить за тем, что подается рядом: овощи увеличивают пользу, а бекон, колбаса или творог могут значительно снизить ее.

Исследования показали, что у здоровых людей употребление двух яиц в день в рамках низкожировой диеты снижало уровень «плохого» LDL-холестерина. Напротив, диета с большим количеством насыщенных жиров без ограничения холестерина не давала такого эффекта.

Специалисты Американской ассоциации сердца советуют выбирать белковые продукты с низким содержанием насыщенных жиров — рыбу, нежирное мясо, бобовые и ограничивать красное мясо, масло, смалец, жирные молочные продукты.

Таким образом, яйца могут являться частью здорового рациона, если они сочетаются с продуктами, содержащими мало насыщенных жиров, и не превышают рекомендованную норму.

