Скрининг здоровья 40+: что нужно знать, чтобы не упустить важное

Скрининг здоровья 40+

Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 1652, в стране внедрена масштабная государственная программа «Скрининг здоровья 40+». Эта инициатива создана для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других хронических состояний у граждан, достигших сорокалетнего возраста. Программа объединяет финансовую поддержку и комплексный медицинский подход для предупреждения серьезных осложнений в будущем.

Механизм финансовой поддержки и сроки использования средств для скрининга

Каждый участник проекта получает государственную помощь в размере 2000 гривен. Эти средства предоставляются в безналичной форме на специальный счет, к которому привязана «Дія.Картка». Использовать эти деньги можно исключительно на оплату услуг по скринингу, а любые попытки снять наличные, перевести финансы на другие счета или самостоятельно пополнить эту карту заблокированы.

Особое внимание следует уделить временным ограничениям. По общему правилу, воспользоваться средствами необходимо до завершения календарного года, но не позднее 17 декабря. Однако для граждан, родившихся в октябре, ноябре или декабре, действует специальное исключение, они могут использовать свою выплату до 31 марта следующего года. Важно помнить, что количество участников ограничено возможностями бюджета, поэтому при достижении лимита прием новых заявлений временно прекращается.

Процедура скрининга и медицинские составляющие

Медицинская часть программы состоит из нескольких последовательных этапов, позволяющих получить полную картину состояния здоровья. Сначала проводится оценка рисков, включающая анализ образа жизни, употребление алкоголя или табака, а также скрининг уровня тревоги и депрессии. Далее специалисты осуществляют физикальное обследование, измерение АД, частоты сердечных сокращений, массы тела и расчет индекса массы тела.

Лабораторный этап является критически важным и охватывает проведение липидограммы и анализа на гликированный гемоглобин. При наличии медицинских показаний пациенту может дополнительно проверить функцию почек или провести электрокардиографию. После завершения всех тестов врач дает индивидуальные рекомендации и, в случае выявления патологий, оформляет электронные направления к профильным специалистам для дальнейшего лечения в рамках программы государственных гарантий.

Порядок подачи заявления и выбора медицинского учреждения

Для получения помощи гражданин должен обратиться исключительно лично. Самый простой путь — через мобильное приложение «Дія», где приглашение на скрининг появляется в течение 30 дней после дня рождения. Также подать заявление можно через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), где администратор поможет сформировать запрос после предъявления паспорта и открытия специального счета.

Пройти обследование можно только в учреждениях здравоохранения, которые имеют лицензию и официально присоединились к проекту НСЗУ. Это могут быть как государственные больницы, так и частные клиники или врачи-ФЛП. Полный список таких учреждений публикуется на официальном сайте Национальной службы здоровья Украины, и именно в них можно рассчитаться целевыми средствами за пройденный скрининг.

Часто задаваемые вопросы

Когда появляется возможность подать заявление на помощь?

Право на участие в программе возникает с момента достижения лицом 40-летнего возраста. Если вы используете приложение «Дія», соответствующее уведомление-приглашение поступит в течение 30 календарных дней после дня рождения. При обращении через ЦНАП подать заявление можно непосредственно после наступления 40-летия, не дожидаясь истечения тридцатидневного срока.

Можно ли использовать эти 2000 гривен на покупку лекарства или другие потребности?

Нет, средства имеют исключительно целевое назначение. Они предназначены только для оплаты услуг по скринингу здоровья. Система блокирует любые попытки снять наличные деньги, перевести деньги на другие карты или пополнить специальный счет собственными средствами. Также невозможно оплатить ими товары в аптеках или какие-либо другие медицинские услуги, не входящие в пакет скрининга.

Что будет со средствами программы, если участник программы «Скрининг здоровья 40+» не успеет воспользоваться ими в установленный законом срок?

Если пациент не использует средства программы «Скрининг 40+», они автоматически вернутся в государственный бюджет.

Что делать, если при регистрации появилось сообщение о прекращении приема заявлений?

Количество участников программы зависит от лимитов государственного бюджета, устанавливаемых НСЗУ. Если количество заявок достигло максимально допустимого предела на текущий период, прием новых запросов временно приостанавливается. В таком случае следует следить за обновлением информации в «Дії», поскольку регистрация может быть возобновлена после выделения дополнительного финансирования.

Может ли мое заявление подать близкий человек или представитель по доверенности?

Нет, процедура требует исключительно личного представления заявления. Это необходимо для правильной идентификации участника и подтверждения подлинности данных. Подача заявления через представителей не допускается ни в электронном формате через «Дію», ни во время личного визита в ЦНАП.