Сладкие или с кислинкой: диетолог рассказала, какие яблоки полезнее для человека

Говорим о яблоках.
Яблоки – достаточно доступный, вкусный и очень полезный продукт, который может быть как частью здоровой тарелки так и приятным лакомством.
Основательница Школы Здоровья, врач-диетология Екатерина Толстикова рассказала, как выбирать яблоки и чем именно они так полезны.
"Выбирая яблоки, полагайтесь на свой вкус, если хотите слаще или с кислинкой. Кислые яблоки не обязательно будут полезнее сладких или наоборот", — пишет врач.
Подавляющее большинство полезных веществ содержится в кожуре яблок. И еще там половина клетчатки и большинство полифенолов.
Некоторые из них, а именно флавоноид эпикатехин могут снижать артериальное давление.
Яблоки содержат большую концентрацию флавоноидов, а также множество других фитохимических веществ. Их концентрация может зависеть от сорта яблок, уборки урожая, хранения и обработки яблок.
В мякоти яблоки есть катехин, процианидин, эпикатехин и флоридин, но эти соединения обнаруживаются в самом яблоке в гораздо более низких концентрациях, чем в кожуре.
Конъюгаты кверцетина содержатся только в кожуре яблок. Хлорогеновая кислота обычно больше в мякоти, чем в кожице.
Исследования показали, что яблоки с кожурой обладают большей антиоксидантной активностью и лучше угнетали пролиферацию раковых клеток по сравнению с яблоками без кожуры.
А вот один из вариантов как можно вкусно запечь яблоки.
Рецепт запеченных яблок с хлопьями и медом
Вам понадобится
- яблоки,
- овсяные хлопья,
- корица, молотый имбирь,
- орехи,
- ложка меда (по желанию)
Приготовление
Удалите сердцевину яблока. Смешайте остальные ингредиенты – это будет начинка. Нафаршуйте ей яблоко и запекайте до готовности.
Ранее украинская врача-диетология Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.
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