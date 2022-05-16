Сладкие или с кислинкой: диетолог рассказала, какие яблоки полезнее для человека

Сладкие или с кислинкой: диетолог рассказала, какие яблоки полезнее для человека

Говорим о яблоках.

Яблоки – достаточно доступный, вкусный и очень полезный продукт, который может быть как частью здоровой тарелки так и приятным лакомством.

Основательница Школы Здоровья, врач-диетология Екатерина Толстикова рассказала, как выбирать яблоки и чем именно они так полезны.

"Выбирая яблоки, полагайтесь на свой вкус, если хотите слаще или с кислинкой. Кислые яблоки не обязательно будут полезнее сладких или наоборот", — пишет врач.

Подавляющее большинство полезных веществ содержится в кожуре яблок. И еще там половина клетчатки и большинство полифенолов.

Некоторые из них, а именно флавоноид эпикатехин могут снижать артериальное давление.

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Яблоки содержат большую концентрацию флавоноидов, а также множество других фитохимических веществ. Их концентрация может зависеть от сорта яблок, уборки урожая, хранения и обработки яблок.

В мякоти яблоки есть катехин, процианидин, эпикатехин и флоридин, но эти соединения обнаруживаются в самом яблоке в гораздо более низких концентрациях, чем в кожуре.

Конъюгаты кверцетина содержатся только в кожуре яблок. Хлорогеновая кислота обычно больше в мякоти, чем в кожице.

Исследования показали, что яблоки с кожурой обладают большей антиоксидантной активностью и лучше угнетали пролиферацию раковых клеток по сравнению с яблоками без кожуры.

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А вот один из вариантов как можно вкусно запечь яблоки.

Рецепт запеченных яблок с хлопьями и медом

Вам понадобится

яблоки,

овсяные хлопья,

корица, молотый имбирь,

орехи,

ложка меда (по желанию)

Приготовление

Удалите сердцевину яблока. Смешайте остальные ингредиенты – это будет начинка. Нафаршуйте ей яблоко и запекайте до готовности.

Ранее украинская врача-диетология Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.

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