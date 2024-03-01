Сладкий десерт или полезный продукт: диетолог объяснила, действительно ли нужно есть черный шоколад

Действительно ли черный шоколад полезен для нашего здоровья или просто маркетинговый трюк?

Темный шоколад часто добавляют в свой рацион любители сладостей, которые пытаются следить за своим здоровьем и фигурой. Диетолог Доминика Заремба рассказала, соответствует ли это действительности.

Черный шоколад: состав и пищевая ценность

Именно благодаря высокому содержанию какао горький шоколад имеет богатую питательную ценность. Чем выше содержание какао, тем больше пользы для здоровья вы получите. В черном шоколаде содержится много антиоксидантов (в частности, флавоноидов и полифенолов), которые положительно влияют на организм. Также в нем есть разные витамины и минералы, в том числе железо, магний, медь и марганец.

Содержит черный шоколад и клетчатку, а еще небольшое количество натурального сахара, особенно в тех плитках, на которых написано 70% и выше. Есть в нем полезные жиры и белки. Однако нужно иметь в виду, что в черном шоколаде также содержится кофеин, поэтому не стоит употреблять избыточное количество этого продукта.

Горький шоколад: польза для здоровья

Флавоноиды, содержащиеся в темном шоколаде, помогают снизить артериальное давление, улучшить приток крови к мозгу и сердцу, чем уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Эти соединения вместе с полифенолами играют ключевую роль в защите клеток от повреждения свободными радикалами, влияющими на старение и развитие многих заболеваний.

Антиоксиданты также защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолета, поддерживают работу мозга, включая улучшение настроения и усиление когнитивных функций. Кроме того, благодаря магнию черный шоколад помогает расслабить мышцы и бороться со стрессом.

Регулярное употребление небольшого количества темного шоколада, по мнению диетолога, может быть полезно для общего здоровья.

Темный шоколад и вес

Действительно ли темный шоколад полезен / Фото: Unsplash

Черный шоколад может играть немаловажную роль в контроле веса. Хотя очень важно употреблять его в умеренных количествах. Благодаря низкому содержанию сахара и высокому содержанию какао он полезнее других сладких аналогов. Даже небольшое количество черного шоколада способно удовлетворить желание съесть что-нибудь сладкое, а это помогает значительно уменьшить количество нездоровых продуктов.

Благодаря клетчатке и полезным жирам даже один кусочек черного шоколада способствует ощущению сытости, а это помогает избежать переедания. Однако, все же, следует помнить, что в темном шоколаде много калорий, поэтому чрезмерное употребление может иметь противоположный эффект.

Вред черного шоколада: стоит обратить внимание

Хотя преимущества черного шоколада очевидны, следует обратить особое внимание на его вред. Следует учитывать потенциальные риски:

Высокая калорийность – темный шоколад, хотя и полезнее других сладостей, все же содержит значительное количество калорий, что может способствовать увеличению веса, если не контролировать его употребление;

– темный шоколад, хотя и полезнее других сладостей, все же содержит значительное количество калорий, что может способствовать увеличению веса, если не контролировать его употребление; Содержание сахара – некоторые типы черного шоколада могут содержать добавленный сахар, что ограничивает его пользу для здоровья и повышает калорийность;

– некоторые типы черного шоколада могут содержать добавленный сахар, что ограничивает его пользу для здоровья и повышает калорийность; Кофеин — он может вызвать проблемы у людей, чувствительных к этому ингредиенту, например бессонница или учащенное сердцебиение;

— он может вызвать проблемы у людей, чувствительных к этому ингредиенту, например бессонница или учащенное сердцебиение; Потенциальные аллергены – в черном шоколаде могут содержаться такие аллергены, как орехи, молоко или соя, в зависимости от способа его производства и обработки.

Также следует помнить и о диетических ограничениях, особенно тем людям, которые придерживаются специальных диет, например, с низким содержанием сахара или без глютена. Им, возможно, придется тщательно выбирать тип черного шоколада во избежание нежелательных ингредиентов.

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