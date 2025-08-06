Как просмотр фильмов для взрослых может повлиять на работу мозга: исследование / © unsplash.com

Реклама

В научном исследовании, результаты которого были обнародованы в журнале Frontiers in Human Neuroscience, участвовали студенты с разным отношением к порнографии: 16 из них просматривали ее изредка, а еще 5 — имели устойчивую привычку регулярно смотреть откровенные материалы онлайн. Чтобы оценить, как это влияет на работу мозга, исследователи использовали метод функциональной спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона (fNIRS) — технологию, позволяющую наблюдать за изменениями в мозговой активности в реальном времени, в частности, за уровнем насыщения крови кислородом.

Каждому из участников показали десятиминутное видео порнографического содержания. До и после просмотра они проходили когнитивное испытание — тест Струпа, который оценивает способность мозга сосредотачиваться и подавлять посторонние раздражители. Параллельно ученые внимательно следили за физиологическими реакциями: измеряли пульс, давление, наблюдали выражение лица. Кроме того, каждый студент заполнил ряд психологических анкет, позволивших оценить общий уровень тревожности, склонность к депрессии и другие эмоциональные состояния.

Какие выводы сделали ученые

После серии экспериментов исследователи обнаружили существенные отличия между участниками, просматривающими порнографию эпизодически, и теми, кто делает это регулярно. У первой группы было более активным взаимодействие между зонами мозга, отвечающими за речь, координацию, осязание и контроль импульсов. Высокая активность наблюдалась в следующих участках:

Реклама

нижняя часть префронтальной коры — отвечает за сдержанность и самоконтроль;

зона Брока — обработка речи и информации;

соматосенсорная кора — восприятие тела, ощущение прикосновения;

премоторная зона — планирование двигательных действий.

У студентов, привыкших часто смотреть порно, ученые зафиксировали повышенную активность парасимпатической нервной системы — она отвечает за состояние покоя и восстановления. При просмотре видео у этих участников наблюдались сильные физиологические реакции: пониженная частота сердцебиения, высокая вариабельность ритма, а также активная мимика, отражающая не только удовольствие и эйфорию, но и резкие эмоциональные перепады — от радости до гнева или печали.

Такие реакции похожи на эффекты, которые вызывают опиоидные наркотики — они создают чувство блаженства, расслабленности и затуманенного сознания, объяснили исследователи.

Когда участники проходили когнитивные тесты после просмотра, оказалось, что их способность сосредотачиваться и обрабатывать информацию снизилась у всех. Но у тех, кто имеет привычку регулярно смотреть порнографию, ухудшение было гораздо глубже. Они хуже справлялись с тестовыми заданиями, давали менее точные ответы и реагировали медленнее даже по сравнению с собственными результатами к эксперименту.

Это свидетельствует о том, что порнографический контент, как минимум на короткое время, ухудшает концентрацию внимания и затрудняет обработку противоречивой информации, резюмировали ученые.

Реклама

Действительно ли зависимость от порно похожа на наркотическую

Ученые обнаружили ряд параллелей между влиянием порнографии и действием наркотических веществ на мозг. Среди основных общих черт:

чрезмерная активность в участках мозга, связанных с системой вознаграждения и удовлетворения;

ухудшение умственной работоспособности после просмотра контента;

эмоциональная нестабильность, включая тревожность и подавленность.

Мозговые связи в префронтальной коре у лиц, чрезмерно потребляющих интернет-порно, имеют общие черты с наблюдающимися у людей с наркотической зависимостью. Более того, некоторые нейроповеденческие паттерны напоминают мозговую активность, характерную для шизофрении, отмечают авторы исследования.

Несмотря на то, что исследование охватило ограниченное количество участников, ученые отмечают: полученные результаты дают основания полагать, что порнозависимость — это не просто вредная привычка, а сложное психоэмоциональное состояние, требующее всестороннего лечения. Эффективный подход может включать как психотерапию (в том числе когнитивно-поведенческую), так и фармакологическую поддержку, например с помощью гормональных препаратов или средств, применяемых для лечения обсессивно-компульсивных расстройств.