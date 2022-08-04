Слива – полезные свойства и вред фрукта

Август – время когда созревает сочная, душистая слива. Помимо соблазнительного вида этот фрукт имеет много полезных свойств и, конечно, противопоказания к употреблению. Об этом так как похудеть с помощью сливы — в материалы ТСН.ua

Обычно сливы имеют насыщенный сладкий, медовый вкус мякоти, сливы бывают с легкой кислинкой или по-настоящему кислые. Но каждая по-своему красивая – и вытянутая синяя, и большая черная округлой наружности, чуть меньше красная, желтая или белая.

Как выбрать спелую сливу

Слива бывает ранней и поздней. Ранние сорта созревают уже в июне, поздние собирают ближе к октябрю.

На что нужно обратить внимание:

на внешний вид кожура будет однородной, ровный белый налет укажет на отличное качество, а вот темные пятна – на гниение,

на запах спелый плод, за редким исключением, будет приятно и вкусно пахнуть,

на ощупь если сливу слегка нажать пальцем – останется небольшая вмятинка.

Слива – источник витаминов и минералов

Слива богата клетчаткой и фруктовыми кислотами, содержит рекордное количество калия, витамины группы B, А, С, Е, РР, кальций и кумарин.

Регулярное употребление сливы обеспечит:

стройное тело,

здоровье внутренних органов,

чистую, сияющую кожу, уменьшение количества морщин и пигментации,

возможность получить более ровный загар;

улучшение состояния ногтей,

густые и крепкие волосы.

Чем полезна слива

Полезные вещества сливы улучшают общее состояние крови.

Слива выводит избыток жидкости, поэтому снижает уровень давления.

Обладает противовоспалительным эффектом и в целом целебно влияет на здоровье.

Улучшает аппетит и работу ЖКТ, нормализует обмен веществ и способствует профилактике запоров.

Избавляет организм от шлаков и токсинов, очищает почки.

Способствует оттоку желчи.

Убирает избыток соли и жидкости из организма, уменьшая отеки.

Сокращает холестериновые бляшки, укрепляет сердце и сосуды, снижает давление, рекомендованное при аритмии и гипертонии.

Предотвращает образование тромбов.

Благодаря кислотам и витаминам сливу можно использовать для масок лица.

Как похудеть с помощью слив

Для тех, кто хочет похудеть, есть сливу лучше до 16 часов, чтобы лишние, неизрасходованные углеводы не осели на разных частях тела, а слабительный и мочегонный эффекты не нарушали сон. Очищающий и дренажный эффект сливы очень ценят специалисты по питанию и коррекции фигуры и предлагаются разнообразные диеты и разгрузочные дни на основе сливы.

Для похудения подойдут фрукты с темно-синей шкуркой, в них не так много сахара и углеводов.

При переходе на диету важно постепенно включать сливы в ежедневное меню. Приблизительный суточный рацион сливы состоит из 1,5 кг спелых слив и чистой питьевой воды от 2 л.

Сливы нужно равномерно распределить на завтрак, обед и ужин. В течение дня пить чистую воду, зеленый чай без сахара, минералку. Часть фруктов можете заменить стаканом свежего сливового сока без сахара днем и вечером, что ускорит процесс похудения. Ужинать нужно не позже шести вечера.

Сочетайте сливы с другими продуктами так, чтобы суточная калорийность не превышала 1400 ккал. В меню можно включить гречневую кашу,

отварное куриное филе, фрукты и овощи, немного кисломолочных продуктов низкой жирности.

Ни в коем случае нельзя в это время употреблять жареное, сладкую выпечку, конфеты, кондитерские изделия, сахар.

Так питаться нужно 2-3 дня. Сливы можно дополнить яблоками и кефиром до 1л. По завершении диеты важно правильно выйти из нее, уменьшив в привычном меню потребление соли и сахара и отказавшись от выпечки, фастфуда и газированных напитков.

Кому слива может навредить

Слива следует исключить из рациона:

при повышенной кислотности и язвах желудка, любых заболеваниях ЖКТ,

из-за повышенного содержания сахара во фрукте при сахарном диабете и ожирении,

при ревматизме, подагре и мочекаменной болезни из-за мочегонного эффекта сливы.

При гастрите и панкреатите не в острой форме можно съедать не более 3-4 слив в день после основного приема пищи. Беременным, кормящим мамам и малышам следует быть осторожными со сливой, иногда и лучше отказаться, поскольку слива способна вызвать вздутие живота, кишечные колики и даже диарею.

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