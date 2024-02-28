Сливать или нет "первую воду" во время варки бульона: что об этом говорят врачи и кулинары

Куриный бульон считается очень полезным для здоровья блюдом. От поколения в поколение передают украинцы рецепты наваристой жидкости. Но мало ли кто знает, нужно ли сливать первый бульон из мяса?

Нужно ли сливать первый бульон из филе курицы: мнение кулинаров

Кулинары утверждают, что сливать первый бульон во время варки мяса (куриного или любого другого) не нужно. При этом теряется насыщенность блюда, ведь именно в первой жидкости содержится тот навар, который придает ему особый вкус.

Кого-то может пугать наличие белой пены, которая может выглядеть довольно неаппетитно. Она начинает образовываться на поверхности практически сразу после закипания воды. Поэтому многие и сливают первый бульон. Но, по словам специалистов, пена — это свернувшийся белок. Если же вам не нравится вид бульона с пеной, нужно описать мясо в воду, которая уже закипела. Тогда белок будет сворачиваться сразу внутри мяса. Даже если пена появится, ее будет совсем немного.

Также незадолго до закипания кулинары советуют класть в бульон целую половину луковицы. Тогда весь белок налипнет на нее, а сам овощ придаст блюду насыщенный аромат. После приготовления его можно просто выловить и выбросить.

Когда нужно сливать первый бульон из курицы: что говорят врачи

Когда нужно сливать первый бульон из курицы / Фото: Pexels

Диетологи придерживаются несколько иного мнения. Они считают, если вы готовите бульон из магазинной курицы, сливать первый бульон просто необходимо. Специалисты утверждают, что вместе с этой жидкостью вы избавитесь от большинства жиров, пуринов, антибиотиков, нитратов и радионуклидов.

Если вы уверены, что курица домашняя, тогда первую воду можно не сливать. Правда, если вы готовите суп для пожилых людей или детей, то первый бульон лучше все-таки слить. Тогда блюдо лучше усваивается.

Кому особенно полезен бульон из курицы

Кому особенно полезен бульон из курицы / Фото: Unsplash

Сам куриный бульон очень полезен для нашего организма. Он помогает:

поддерживать работу сердца и сосудов — блюдо содержит много калия, магния и кальция, необходимых для сердечно-сосудистой системы, а также коллаген, укрепляющий сосуды. Лучше готовить бульон на белом мясе, сняв шкурку.

— блюдо содержит много калия, магния и кальция, необходимых для сердечно-сосудистой системы, а также коллаген, укрепляющий сосуды. Лучше готовить бульон на белом мясе, сняв шкурку. питать костную ткань – куриный бульон считается натуральным средством против ломкости костей, ведь в мясе содержатся минеральные вещества, укрепляющие кости, зубы и ногти.

– куриный бульон считается натуральным средством против ломкости костей, ведь в мясе содержатся минеральные вещества, укрепляющие кости, зубы и ногти. облегчить симптомы похмелья – в бульоне много белка и жира, поэтому он стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, помогая нашему организму компенсировать обезвоживание и быстрее вывести продукты распада алкоголя.

– в бульоне много белка и жира, поэтому он стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, помогая нашему организму компенсировать обезвоживание и быстрее вывести продукты распада алкоголя. за ОРВИ – улучшается самочувствие, особенно на ранней стадии заболевания.

– улучшается самочувствие, особенно на ранней стадии заболевания. поддержать молодость и красоту – благодаря содержанию минералов, витаминов и коллагена улучшается состояние волос, кожи, суставов и т.д.

– благодаря содержанию минералов, витаминов и коллагена улучшается состояние волос, кожи, суставов и т.д. в работе желудка – в частности, куриный бульон снижает кислотность, поэтому его рекомендуют включать в рацион по изжоге, язвенной болезни, гастриту.

Полезно включать в рацион куриный бульон тем, кто страдает астмой, бронхитом, пневмонией, а также курящим, и работникам вредных производств.

Чем вреден первый бульон

Первый бульон обязательно должны сливать люди, имеющие проблемы с желудком, поджелудочной железой, желчным пузырем. Само же блюдо не рекомендовано есть по индивидуальной непереносимости определенных специй, которые добавляются в бульон. Иногда бульон может вызывать аллергические реакции. Противопоказан он людям с подагрой и мочекаменной болезнью, ведь процесс скопления солей в организме может усилиться.

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