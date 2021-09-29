Смертельный номер: девочка проглотила 23 магнита из-за челленджа в TikTok

Блогеры запустили соревнования: они клали один магнитик под язык, второй — на язык — как носят пирсинг.

Недавняя трагедия с шестилетней девочкой, которая пыталась выполнить задание челлендж в TikTok — она проглотила 23 магнитных шарика.

В течение нескольких дней ребенок проглотил магниты, которые чуть не разорвали его кишечник.

Смертельный челлендж с магнитами

Блогеры предложили повторить фокус: один магнит положить под язык, второй — сверху, чтобы сложилось впечатление, будто авторы ролика носят пирсинг.

Под впечатлением вирусных видео ребенок сначала играл с магнитами в школе, а потом принес шарики домой и решил сделать из них украшения для куклы. Позже девочка рассказала маме, что во время игры держала магниты во рту.

Что произошло после

Шарики вызвали рвоту в течение двух суток, и боли в животе.

Девочку отвезли к педиатру, потом — в больницу, где врачи решили, что у маленькой пациентки аппендицит. Однако, приступив к операции по удалению аппендикса, хирурги обнаружили у девочки в кишечнике длинную цепочку из магнитов.

После операции у ребенка остался 10-сантиметровый шрам на животе. Девочку уже выписали из больницы — сейчас она восстанавливается дома.

"Я хочу предупредить других родителей, насколько опасно, когда маленькие дети играют с магнитами. Я хочу подчеркнуть, насколько в действительности страшны эти магниты", — говорит мама девочки.

Позже она нашла в комнате дочери и другие металлические шарики. По словам женщины, если бы девочка проглотила и их, все было бы гораздо хуже.

Национальная служба здравоохранения Великобритании настаивает на запрете магнитных игрушек для детей

29 мая 2021 в The Guardian уже появлялась заметка, посвященная опасному TikTok-челленджу.

Согласно статье, за последние три года не менее 65 детей прооперировали из-за того, что те случайно проглотили магниты.

Национальная служба здравоохранения Великобритании даже призвала к запрету опасных магнитных шариков — за то, что все чаще подростки участвуют в TikTok-челлендже и случайно проглатывают шарики диаметром до 6 мм. 1 июня 2021 представитель TikTok заявил, что все видео с имитацией пирсинга в языке удалены с платформы.

Ранее СМИ писали о 18-месячных близнецах Луи (Louie) и Джесси (Jesse), которые проглотили 23 и 4 магнита соответственно (магниты в кишечнике Луи образовали петлю).

Малышей прооперировали — они выздоровели.

Однако не все истории так хорошо заканчиваются: например, в сентябре этого года девятилетний мальчик Джек (Jack) чуть не умер, участвуя в злополучном челлендже.

Ребенок проглотил магниты. В ходе операции пациенту удалили аппендикс, тонкую кишку и 30 см толстой кишки.

Врачи описывают и летальные исходы маленьких пациентов.

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