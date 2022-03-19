Смог: как уберечься от негативных последствий

Смог: как уберечься от негативных последствий

Сегодня большинство жителей столицы очнулось от запаха дыма.

По сообщениям ГСЧС, это – смог.

Смог – один из видов загрязнения воздуха. Он может быть особенно опасен для уязвимых групп населения: детей, лиц пожилого возраста и имеющих хронические заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, рассказали в Минздраве.

По данным ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины», по состоянию на 13:00 в Киеве зафиксированы следующие показатели в воздухе:

диоксид азота – 0,03 мг/куб.м;

оксид углерода – 2,4 мг/куб.м;

сернистый ангидрид – 0,2 мг/куб.м.

Показатели отвечают установленным нормам.

В инфографике Минздрава информация, как оградить себя от негативного влияния на смогу.

Напомним, Киев с ночи 19 марта затянуло густым дымом. В Министерстве внутренних дел заявили, что это последствия пожара на свалке в Новых Петровцах и безветренная погода.

Об этом советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил в Facebook.