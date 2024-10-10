Смузи из тыквы – вкусный напиток для похудения

Как приготовить смузи из тыквы для похудения.

Одним из главных сезонных овощей является тыква, которую запекают, варят, тушат. А все потому, что блюда из тыквы вкусные, полезные, помогают оздоровлению и похудению.

Предлагаем попробовать отличный рецепт тыквенного смузи от экспертов – диетологов, который идеально подходит для похудения. "Этот осенний смузи сочетает в себе клетчатку, белок и питательные вещества, которые делают его настоящим энергетиком для снижения веса. Клетчатка и белок насыщают и помогают не поддаться желанию перекусить или переедать".

Ингредиенты для полосы

Консервированная/запеченная тыква — одна чашка.

Заваренный зеленый чай – 170-250 мл (в зависимости от желаемой консистенции).

Органический сывороточный протеин, или веганская альтернатива – 3 ст. л

Замороженный банан – пол чашки.

Миндальное масло – 1 ст.л

Молотые семена льна – 1 ст.л

Молотая корица – пол чайной ложки.

Лед по желанию — четверть стакана

Почему именно такой состав тыквенного смузи способствует похудению? Тами Бест, MS, RDN, IFNCP, зарегистрированный диетолог из Top Nutrition Coaching объясняет следующим образом.

Тыква содержит много питательных веществ, мало калорий и богата клетчаткой. "Богатая клетчатка пища поможет увеличить выработку глюкагонообразного пептидного гормона (GLP-1) в вашем организме. Этот гормон известен тем, что вызывает насыщение и регулирует уровень глюкозы в крови; оба эти фактора поддерживают способность человека к похудению".

Благодаря зеленому чаю этот смузи дает небольшой заряд кофеина. "Зеленый чай богат катехинами (EGCG — галлат эпигалокатехина); эти катехины, как известно, поддерживают более эффективный метаболизм, повышая способность сжигать калории", — разъясняет Бест.

А чтобы еще больше поддержать ваши усилия по снижению веса, к смузи добавлен протеиновый порошок. Когда мы теряем вес, мы теряем не только жировую ткань, но и мышечную. Потребление достаточного количества качественного белка (наряду с регулярными тренировками) необходимо для поддержания сухой массы тела, которая необходима для устойчивого снижения веса», – добавляет Бест.

Замороженные бананы – отличный источник клетчатки и вкусных натуральных сладостей, а миндальное масло содержит полезные жиры, которые повышают сытость и контролируют аппетит.

По словам Беста, "молотые льняные семена — хорошо переносимый источник клетчатки, который может стать отличным средством для поддержания здорового микробиома и нормализации работы кишечника"

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