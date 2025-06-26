- Дата публикации
Сначала овощи, а потом мясо: влияет ли очередность употребления продуктов на наше здоровье и набор веса
Сиквенсинг — последовательность приема пищи. Этот метод врачи рекомендуют использовать при определенных состояниях. Но действительно ли он полезен здоровью?
Джейми Надо, сертифицированный специалист по диетологии, раскрывает ключевые моменты пользы этого метода, отмечая его значение для регулирования уровня сахара в крови, эффективного снижения веса и влияния на другие важные показатели здоровья.
Что означает “последовательность приема пищи”
Это методика питания, которую часто рекомендуют врачи, особенно людям с диабетом 2 типа, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови. По словам Надо, ключевая идея состоит в том, чтобы начинать трапезу с овощей и белковых продуктов. Концепция основана на том, что потребление сначала некрахмалистых овощей, затем белков и жиров, а уже в конце — углеводов помогает избежать резких колебаний глюкозы, повышает ощущение сытости и может уменьшать воспалительные процессы, о чем свидетельствуют исследования UCLA Health.
Действительно ли это работает
Некоторые научные исследования показывают, что “последовательность приема пищи” может помочь людям с диабетом стабилизировать уровень сахара в крови. Однако эксперты предостерегают: пока таких доказательств мало — и больным диабетом, и здоровым людям. Если вы надеетесь, что этот подход станет “естественной заменой Оземпику”, то диетологи предупреждают — это не волшебная таблетка, которая мгновенно изменит ситуацию.
“Пока научных данных мало, чтобы считать это надежной стратегией”, — объясняет Надо, — “Как бывает очень часто, быстрых решений для здорового образа жизни не существует”.
Если вам нравится начинать прием пищи с овощей — это замечательно. Но если вы ищете действительно действенный подход, надо советовать не гнаться за модными трендами, а опираться на проверенные принципы питания.
“Самые убедительные доказательства свидетельствуют: для поддержания здоровья важно питаться сбалансированно — с достаточным количеством фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, нежирных белков и полезных жиров. К этому добавьте физическую активность и здоровые ежедневные привычки”, — отмечает она. — “Рекомендую сосредоточиться на полноценном питании с достаточным содержанием белка и клетчатки, есть осознанно и прислушиваться к собственным сигналам голода и насыщения”.