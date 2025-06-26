Сначала овощи, а потом мясо: влияет ли очередность употребления продуктов на наше здоровье и набор веса

В какой очереди нужно есть продукты / © unsplash.com

Реклама

Джейми Надо, сертифицированный специалист по диетологии, раскрывает ключевые моменты пользы этого метода, отмечая его значение для регулирования уровня сахара в крови, эффективного снижения веса и влияния на другие важные показатели здоровья.

Что означает “последовательность приема пищи”

Это методика питания, которую часто рекомендуют врачи, особенно людям с диабетом 2 типа, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови. По словам Надо, ключевая идея состоит в том, чтобы начинать трапезу с овощей и белковых продуктов. Концепция основана на том, что потребление сначала некрахмалистых овощей, затем белков и жиров, а уже в конце — углеводов помогает избежать резких колебаний глюкозы, повышает ощущение сытости и может уменьшать воспалительные процессы, о чем свидетельствуют исследования UCLA Health.

Действительно ли это работает

Некоторые научные исследования показывают, что “последовательность приема пищи” может помочь людям с диабетом стабилизировать уровень сахара в крови. Однако эксперты предостерегают: пока таких доказательств мало — и больным диабетом, и здоровым людям. Если вы надеетесь, что этот подход станет “естественной заменой Оземпику”, то диетологи предупреждают — это не волшебная таблетка, которая мгновенно изменит ситуацию.

Реклама

“Пока научных данных мало, чтобы считать это надежной стратегией”, — объясняет Надо, — “Как бывает очень часто, быстрых решений для здорового образа жизни не существует”.

Если вам нравится начинать прием пищи с овощей — это замечательно. Но если вы ищете действительно действенный подход, надо советовать не гнаться за модными трендами, а опираться на проверенные принципы питания.

“Самые убедительные доказательства свидетельствуют: для поддержания здоровья важно питаться сбалансированно — с достаточным количеством фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, нежирных белков и полезных жиров. К этому добавьте физическую активность и здоровые ежедневные привычки”, — отмечает она. — “Рекомендую сосредоточиться на полноценном питании с достаточным содержанием белка и клетчатки, есть осознанно и прислушиваться к собственным сигналам голода и насыщения”.