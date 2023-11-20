Снижает давление и улучшает здоровье кишечника: добавьте эту специю в свой рацион

Корица – полезная специя, но как много ее можно употреблять?

Чайная ложка корицы ежедневно может оказать положительное влияние на уровень сахара в крови, улучшать пищеварение и повышать иммунитет.

Предлагаем вам адаптацию материала Paradise, чтобы узнать о преимуществах от употребления этой специи и в чем следует проявить осторожность.

Как ежедневное употребление корицы может повлиять на организм

1. Может снизить уровень холестерина

Диетология, нутрициологиня и автор Лорен Манакер говорит, что одним из преимуществ регулярного употребления корицы является то, что она полезна для вашего сердца: “Ежедневное потребление корицы в долгосрочной перспективе связано со здоровьем сердца несколькими способами. В частности, известно, что корица снижает уровень общего холестерина, плохого холестерина (ЛПНП) и триглицеридов, сохраняя при этом уровень хорошего холестерина ЛПВП.

Это напрямую снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Может снизить кровяное давление

В дополнение к снижению уровня холестерина ЛПНП Манакер говорит, что ежедневное употребление корицы также может снизить кровяное давление. Поскольку высокое кровяное давление связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это еще один способ, как употребление корицы снижает риск.

3. Может снизить риск развития диабета 2 типа

Научные исследования показывают, что употребление корицы может повысить чувствительность к инсулину.

"Это означает, что корица делает вас более чувствительными к инсулину, который производит ваш организм, так что клетки вашего тела лучше реагируют на инсулин, являющийся гормоном, контролирующим уровень сахара в крови", — объясняет диетология Шэрон Палмер.

Палмер объясняет, что это полезно, потому что это может помочь защитить от диабета 2 типа: “Поскольку организм становится более устойчивым к вырабатываемому им инсулину, глюкоза не может так легко попадать в клетки организма, а это приводит к повышению уровня глюкозы в крови. и, наконец, к диабету 2 типа”.

4. Может снизить риск развития деменции.

Регулярное употребление корицы также полезно для мозга.

"Корица содержит соединения, которые, как доказано, угнетают накопление тау-белка в мозге, что является признаком болезни Альцгеймера", — говорит Манакер. Но она добавляет, что нужно гораздо больше данных, чтобы подтвердить данную связь, прежде чем корицу можно будет рекомендовать как надежный способ поддержать здоровье мозга.

5. Поддерживает здоровье кишечника

Поскольку корица является противовоспалительной специей, Манакер говорит, что она может помочь поддержать здоровье кишечника, угнетая рост плохих бактерий и позволяя хорошим бактериям размножаться. Кроме того, некоторые исследования показывают, что корица может помочь облегчить симптомы людей, страдающих регулярной диареей из-за синдрома раздраженного кишечника.

Сколько корицы – это многовато?

Несмотря на то, что ежедневное употребление корицы связано со многими преимуществами для здоровья, пользы может быть слишком много.

“Какой бы полезной ни была корица, важно помнить, что ее избыток может быть вредным. Потенциально опасное соединение в корице называется кумарин, которое в больших количествах может повлечь за собой повреждение печени», — говорит Манакер. Она добавляет, что количество кумарина в обычной корице, которое можно найти в большинстве продуктовых магазинов, значительно выше, чем в цейлонской корице (настоящей корице).

Из-за риска повреждения печени, говорит Манакер, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов рекомендует ежедневное потребление не более 0,1 миллиграмма кумарина на килограмм массы тела.

«Это означает, что человек, весящий 70 килограммов, не должен потреблять более 7 миллиграммов кумарина, который содержится примерно в одной чайной ложке корицы, – говорит она. — Добавление щепотки корицы к овсянке ежедневно вряд ли нанесет вред, но всегда консультируйтесь с врачом».

Если вы будете употреблять меньше чайной ложки корицы в день (или менее половины чайной ложки в день), вы получите множество преимуществ, не ощущая при этом никаких негативных последствий. Но если у вас есть какие-либо сомнения в потреблении корицы и ее воздействии на организм, лучше спросить об этом у врача.

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