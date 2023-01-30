Снизить давление можно с помощью корицы: как это сделать

О применении корицы при высоком давлении, как она влияет на гипертонию, читайте в материале ТСН.ua

Как корица влияет на высокое давление

Корица является не только приправой, которая улучшает блюда и напитки, но и эффективное средство для лечения различных заболеваний, например высокого давления.

Корица содержит большое количество масел, разнообразные микроэлементы, витамины, дубильные вещества, антиоксиданты, фенантрен, деревянные смолы, положительно влияющие на организм.

Благодаря активному компоненту корицы, а именно циннамату, уменьшается образование холестерина низкой плотности в крови, что является причиной многих заболеваний сосудов. Благодаря понижению вредных липидов организм начинает производить больше полезных.

Корица способствует снижению риска осложнений артериальной гипертензии, уменьшает приступы головных болей, неприятные ощущения за грудиной и что очень важно для гипертоников, уменьшает отечность в результате выведения солей.

Специя помогает гипертоникам в борьбе с хроническим стрессом, уменьшает нервозность и повышает устойчивость к физическим нагрузкам.

В результате регулярного потребления специи повышается тонус гладких мышц сосудов, расширяется внутренний диаметр артериол, ускоряются обменные реакции. Поэтому корица уменьшает риск формирования атеросклероза головного мозга, предотвращает образование тромбов в артериях.

Благодаря улучшению чувствительности к инсулину и снижению уровня сахара в крови употребление корицы помогает контролировать диабет.

Как корица действует при пониженном давлении

При пониженном уровне артериального давления потреблять корицу можно, но в минимальном количестве. Небольшое количество специи с утра ободрит и поднимет жизненный тонус. Обычно гипотоники испытывают усталость, упадок сил и пониженную работоспособность, и прием корицы повысит тонус организма и вернет силы.

Как принимать корицу при повышенном давлении

Перед тем, как начать лечение высокого давления корицей, рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы выявить возможные противопоказания. При употреблении специи необходимо соблюдать правильную дозировку и правила приема.

Специалисты рекомендуют суточную дозу разделить на несколько приемов. Для этого от 1/2 до 1 ч.л корицы разводят в стакане теплой воды, молока и т.п. и пьют по полстакана этой смеси 3-4 раза в день полчаса после еды.

Чтобы запустить метаболические процессы и нормализовать уровень АД, корицу начинать употреблять нужно утром.

Лучше всего действует корица смешанная с медом, в таком случае наблюдается укрепление сосудистой системы и миокарда.

Принимать таким образом корицу от 14 дней до месяца каждый день, затем необходимо сделать перерыв на две недели.

Противопоказания к использованию корицы

С осторожностью нужно употреблять корицу если есть

внутренние кровотечения,

в период менструации, поскольку средство снижает вязкое свойство крови,

при наличии патологий почек и печени,

при беременности,

язвенной болезни желудка,

детям до 3 лет,

во время медикаментозной терапии может повлиять на медикаменты.

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