Снизить кровяное давление и стать счастливее: 5 причин заняться йогой

Эксперты перечислили преимущества йоги.

Регулярные упражнения необходимы для хорошего здоровья. Однако это не означает, что вам нужно терпеть изнурительные пробежки на беговой дорожке или занятия тяжелой атлетикой, чтобы улучшить самочувствие.

Исследования показывают, что йога - очень эффективное средство улучшения вашего общего состояния здоровья.

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Йога помогает снизить кровяное давление

Согласно исследованию 2019 года, опубликованному в Mayo Clinic Proceedings, среди 3 517 участников среднего возраста в 49 контролируемых испытаниях практика йоги, которая включала дыхательные техники или медитацию три или более раз в неделю, значительно снизила артериальное давление людей по сравнению с теми, кто не занимался.

Йога улучшит привычки в еде

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Американской диетической ассоциации, люди, которые регулярно практиковали йогу, более осознанно подходили к составлению рациона.

Исследование 2018 года, опубликованное в Международном журнале поведенческого питания и физической активности, также показало, что молодые люди, которые регулярно практиковали йогу, ели больше фруктов и овощей и потребляли меньше закусок, меньше сахаросодержащих напитков и реже покупали фаст-фуд, чем те, кто не употреблял их в пищу. практикующие коллеги.

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Йога поможет похудеть

В исследовании 2021 года, опубликованном в журнале Obesity, 50 взрослых с ожирением, которые включили виньясу или хатха-йогу в свой распорядок дня в течение шести месяцев в сочетании с низкокалорийной диетой, потеряли в среднем почти 8 фунтов, причем большинство участников, заявивших о своем желании продолжать заниматься йогой после окончания испытания.

Йога сделает вас счастливее

Если вы хотите ощутить связь со своими эмоциями, раскладывание коврика для йоги может стать первым шагом на этом пути.

Исследование 2018 года показало, что среди группы из 1 589 детей, за которыми в течение двух лет наблюдались в нескольких городах, те, кто практиковал йогу, были более эмоционально осведомлены и имели более высокие показатели счастья, чем их сверстники, которые не практиковали йогу.

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Йога может замедлить старение на клеточном уровне

Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity, группа из 96 здоровых людей, практикующих йогу и медитацию в течение 12-недельного периода, «значительно снизила скорость клеточного старения».