Солнечное затмение 2 октября 2024 года: в NASA рассказали, повлияет ли оно на здоровье людей

Солнечное затмение произойдет уже завтра, 2 октября 2024 года. В Украине его невозможно будет увидеть, однако на организм оно все-таки может повлиять.

Существует слишком много мифов о том, как солнечное затмение влияет на организм человека, здоровье, психику, эмоциональное состояние и т.д. В Сети даже можно встретить теорию, что это природное явление отравляет любую пищу, приготовленную во время этого события. Можете быть спокойны, ведь в NASA говорят, что это неправда.

Согласно сообщению NASA, существует ошибочное мнение, что вредные солнечные лучи производят радиацию, которая может "повредить" продуктам. В агентстве объясняют, что любая еда, которая была приготовлена во время солнечного затмения, является абсолютно безопасной.

На протяжении многих лет создавались и другие мифы, вроде того, что "беременным нельзя созерцать солнечное затмение" или "близкий к солнечному затмению день рождения плохой признак". Организация уверена, что люди могут не беспокоиться о своем здоровье.

Однако, говорят в NASA, из-за большого количества теорий и мнений у некоторых людей наблюдается так называемая "болезнь затемнения". Ближе к произошедшему некоторые могут испытывать тревогу или стресс. Это вполне нормально.

Хотя многие считают, что болезнь затемнения вызвана самим затемнением, однако это не так. Не существует никаких исследований, подтверждающих эту мысль. Если вы заметили, что во вторник на вас накатилась волна стресса или усталости, попробуйте справиться с этими симптомами с помощью простых правил: проведите день в покое, выйдите на неспешную прогулку, попробуйте хорошо выспаться.

Также можете добавить в свой рацион продукты, богатые Омега-3, мелатонин и магний. Все эти вещества помогут организму отдохнуть.

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