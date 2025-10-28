- Дата публикации
Сон при свете может вызвать опасные заболевания — исследование
Сон в полной темноте может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся основной причиной смерти в мире.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open.
Спавшие в самых ярких условиях — подобно тому, когда в спальне включен верхний свет — имели на 56% более высокий риск развития сердечной недостаточности. Спавшие при таком интенсивном освещении также имели на 32% выше риск ишемической болезни сердца и на 28% выше риск инсульта.
Как пишут авторы исследования, свет ночью блокирует выработку мелатонина и нарушает циркадные ритмы (внутренние 24-часовые часы тела). А нарушение ритмов может вредить функционированию артерий, вызвать высокое кровяное давление и повышать риск образования тромбов.
Кроме того, организм может реагировать на ночной свет как на стрессор, повышая частоту сердечных сокращений и уровень гормонов стресса.
Поэтому прежде всего специалисты советуют максимально ограничить свет в спальне и вообще выключать ненужный свет дома за 4 часа до сна.
Используйте тусклое/теплое освещение вместо яркого верхнего света.
Полезными будут затемняющие шторы или маска для сна.
Также обнаружено, что яркий дневной свет утром связан с хорошим сердечно-сосудистым здоровьем.
