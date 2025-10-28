Ночной свет и болезни сердца / © Credits

Сон в полной темноте может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний — главной причины смерти во всем мире.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open.

Спавшие в самых ярких условиях — подобно тому, когда в спальне включен верхний свет — имели на 56% более высокий риск развития сердечной недостаточности. Спавшие при таком интенсивном освещении также имели на 32% выше риск ишемической болезни сердца и на 28% выше риск инсульта.

Как пишут авторы исследования, свет ночью блокирует выработку мелатонина и нарушает циркадные ритмы (внутренние 24-часовые часы тела). А нарушение ритмов может вредить функционированию артерий, вызвать высокое кровяное давление и повышать риск образования тромбов.

Кроме того, организм может реагировать на ночной свет как на стрессор, повышая частоту сердечных сокращений и уровень гормонов стресса.

Поэтому прежде всего специалисты советуют максимально ограничить свет в спальне и вообще выключать ненужный свет дома за 4 часа до сна.

Используйте тусклое/теплое освещение вместо яркого верхнего света.

Полезными будут затемняющие шторы или маска для сна.

Также обнаружено, что яркий дневной свет утром связан с хорошим сердечно-сосудистым здоровьем.

