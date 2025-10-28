ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Полезные статьи
Количество просмотров
18
Время на прочтение
1 мин

Сон при свете может вызвать опасные заболевания — исследование

Сон в полной темноте может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся основной причиной смерти в мире.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Сон при свете может вызвать опасные заболевания — исследование

Ночной свет и болезни сердца / © Credits

Сон в полной темноте может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний — главной причины смерти во всем мире.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open.

Спавшие в самых ярких условиях — подобно тому, когда в спальне включен верхний свет — имели на 56% более высокий риск развития сердечной недостаточности. Спавшие при таком интенсивном освещении также имели на 32% выше риск ишемической болезни сердца и на 28% выше риск инсульта.

Как пишут авторы исследования, свет ночью блокирует выработку мелатонина и нарушает циркадные ритмы (внутренние 24-часовые часы тела). А нарушение ритмов может вредить функционированию артерий, вызвать высокое кровяное давление и повышать риск образования тромбов.

Кроме того, организм может реагировать на ночной свет как на стрессор, повышая частоту сердечных сокращений и уровень гормонов стресса.

Поэтому прежде всего специалисты советуют максимально ограничить свет в спальне и вообще выключать ненужный свет дома за 4 часа до сна.

  • Используйте тусклое/теплое освещение вместо яркого верхнего света.

  • Полезными будут затемняющие шторы или маска для сна.

Также обнаружено, что яркий дневной свет утром связан с хорошим сердечно-сосудистым здоровьем.

Тем временем известно об эффективных советах, которые помогают вернуть внутреннее равновесие и избавиться от тревожности. В частности, когда мы встревожены, дыхание становится поверхностным и частым. Это только усиливает стресс. Попытайтесь технику медленного дыхания.

Дата публикации
Количество просмотров
18
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie