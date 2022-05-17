Сотрясение мозга: как оказать первую помощь

Сотрясение головного мозга — разновидность черепно-мозговой травмы, вызванная ударом или резким движением (например, при падении или ДТП).

При ударе головной мозг сильно встряхивается, и мягкие ткани по инерции ударяются во внутренние своды черепной коробки.

Минздрав публикует информацию о симптомах сотрясения мозга, а также что делать, когда вы подозреваете у человека сотрясение мозга.

Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.

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