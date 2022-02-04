Советы по диете и упражнениям, которые помогают выздороветь при COVID

Эксперты делятся своими рекомендациями по питанию и физической нагрузке для преодоления инфекции COVID.
Врачи рассказали об оптимальной диете для людей с активной инфекцией COVID, а также на чем следует сосредоточиться, чтобы в конечном итоге выздороветь без затяжных симптомов. Также не пропустите, можно ли возвращаться к физическим нагрузкам при остаточном кашле.
Однако не стоит относиться к данным рекомендациям, как универсальным. Случай каждого человека индивидуален. Если вы плучили положительный результат теста на коронавирус, следует поговорить со своим врачом о своих конкретных потребностях.
Пейте больше воды
Особенно с последним вариантом Omicron боль в горле является ярким симптомом COVID. Питьевой режим в этом случае нужно усилить.
COVID-19 также может вызывать рвоту и диарею, поэтому очень важно избегать обезвоживания.
Когда вы больны COVID, у вас могут быть мышечные боли, лихорадка, заложенность носа, тошнота и/или рвота. На этом этапе пейте больше жидкости. Держите воду возле кровати. Пейте компот, бульон, чай или воду с лимоном и медом.
Ешьте перетертую и простую пищу
Большую часть времени, проведенного с COVID, у пациентов нет аппетита. У многих нет даже сил подняться и поесть. Поэтому суп-пюре, омлет, соки или фруктовые пюре станут лучшими вариантами меню. А йогурт, ореховое масло придадут сил, восполнив дефицит белка, не вызывая приступов тошноты.
Повышайте иммунитет с помощью богатой питательными веществами диеты
Питательная диета важна независимо от того, выздоровели вы или пока чувствуете недомогание.
Хорошие источники белка (мясо, рыба, яйца, сыр, бобы и чечевица) помогают восстановить силы и мышцы.
Медики рекомендуют есть продукты с высоким содержанием витамина С, витамина D и цинка.
Жирная рыба, грибы и яичные желтки содержат витамин D, как и обогащенные продукты, такие как молоко, апельсиновый сок и цельнозерновые продукты. Что касается цинка, врачи рекомендуют обратить внимание на бобы и нут, бананы и орехи.
Если вы планируете принимать добавки, рекомендуем сначала поговорить со своим семейным врачом.
Есть несколько небольших исследований, которые могут показать пользу в борьбе с вирусными заболеваниями с помощью витамина С, цинка. Несмотря на то, что необходимы более масштабные исследования, чтобы увидеть, является ли это истинным эффектом, риски очень низки. Однако, если у вас есть хронические проблемы со здоровьем, особенно заболевания почек и печени, вам следует проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать принимать какие-либо добавки.
Одним из распространенных симптомов коронавируса является потеря вкуса и обоняния или изменение восприятия пищи вашими вкусовыми рецепторами. К счастью, у меня не было этого симптома, но если вы потеряли вкус и запах, вам может быть трудно найти некоторые продукты.
Увеличьте потребление клетчатки, чтобы избавиться от запоров
После перенесенного COVID процесс дефекации может быть затруднен.
Обезвоживание, продукты с низким содержанием клетчатки, некоторые лекарства и эмоциональный стресс могут способствовать запорам. Клетчатки много во фруктах, овощах, бобах, овсянке, горохе, орехах и семенах.
Не переусердствуйте с упражнениями
Физические упражнения, вероятно, последнее, о чем вы думаете во время COVID. Но как только лихорадка спадет и вы проведете несколько дней в постели, симптомы исчезнут, вы можете подумать, что готовы вернуться к обычному распорядку дня, однако будьте осторожны.
Поскольку коронавирус может вызвать одышку и усталость, физическая нагрузка должна быть умеренной.
Начните с прогулок.
Если вы испытываете умеренные симптомы, такие как лихорадка, одышка или боли в теле, интенсивные упражнения противопоказаны. Они могут увеличить риск развития миокардита или воспаления сердечной мышцы.
Во время выздоровления гуляйте по 30-45 минут ежедневно, а также делайте дыхательные упражнения.
Если вас госпитализировали с COVID или вы испытывали серьезные симптомы, даже при лучшем самочувствии вам необходимо поговорить с врачом, чтобы получить разрешение тренироваться. И независимо от того, насколько легкой или тяжелой является ваша болезнь, подождите, пока вы не почувствуете себя нормально.
А когда вы впервые после болезни приступите к тренировке, начните с 50% вашей обычной нагрузки и продолжительности, постепенно увеличивая ее на 10–15% в неделю.