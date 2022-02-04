Советы по диете и упражнениям, которые помогают выздороветь при COVID

Советы по диете и упражнениям, которые помогают выздороветь при COVID

Эксперты делятся своими рекомендациями по питанию и физической нагрузке для преодоления инфекции COVID.

Врачи рассказали об оптимальной диете для людей с активной инфекцией COVID, а также на чем следует сосредоточиться, чтобы в конечном итоге выздороветь без затяжных симптомов. Также не пропустите, можно ли возвращаться к физическим нагрузкам при остаточном кашле.

Однако не стоит относиться к данным рекомендациям, как универсальным. Случай каждого человека индивидуален. Если вы плучили положительный результат теста на коронавирус, следует поговорить со своим врачом о своих конкретных потребностях.

Пейте больше воды

Особенно с последним вариантом Omicron боль в горле является ярким симптомом COVID. Питьевой режим в этом случае нужно усилить.

COVID-19 также может вызывать рвоту и диарею, поэтому очень важно избегать обезвоживания.

Когда вы больны COVID, у вас могут быть мышечные боли, лихорадка, заложенность носа, тошнота и/или рвота. На этом этапе пейте больше жидкости. Держите воду возле кровати. Пейте компот, бульон, чай или воду с лимоном и медом.

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Ешьте перетертую и простую пищу

Большую часть времени, проведенного с COVID, у пациентов нет аппетита. У многих нет даже сил подняться и поесть. Поэтому суп-пюре, омлет, соки или фруктовые пюре станут лучшими вариантами меню. А йогурт, ореховое масло придадут сил, восполнив дефицит белка, не вызывая приступов тошноты.

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Повышайте иммунитет с помощью богатой питательными веществами диеты

Питательная диета важна независимо от того, выздоровели вы или пока чувствуете недомогание.

Хорошие источники белка (мясо, рыба, яйца, сыр, бобы и чечевица) помогают восстановить силы и мышцы.

Медики рекомендуют есть продукты с высоким содержанием витамина С, витамина D и цинка.

Жирная рыба, грибы и яичные желтки содержат витамин D, как и обогащенные продукты, такие как молоко, апельсиновый сок и цельнозерновые продукты. Что касается цинка, врачи рекомендуют обратить внимание на бобы и нут, бананы и орехи.

Если вы планируете принимать добавки, рекомендуем сначала поговорить со своим семейным врачом.

Есть несколько небольших исследований, которые могут показать пользу в борьбе с вирусными заболеваниями с помощью витамина С, цинка. Несмотря на то, что необходимы более масштабные исследования, чтобы увидеть, является ли это истинным эффектом, риски очень низки. Однако, если у вас есть хронические проблемы со здоровьем, особенно заболевания почек и печени, вам следует проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать принимать какие-либо добавки.

Одним из распространенных симптомов коронавируса является потеря вкуса и обоняния или изменение восприятия пищи вашими вкусовыми рецепторами. К счастью, у меня не было этого симптома, но если вы потеряли вкус и запах, вам может быть трудно найти некоторые продукты.

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Увеличьте потребление клетчатки, чтобы избавиться от запоров

После перенесенного COVID процесс дефекации может быть затруднен.

Обезвоживание, продукты с низким содержанием клетчатки, некоторые лекарства и эмоциональный стресс могут способствовать запорам. Клетчатки много во фруктах, овощах, бобах, овсянке, горохе, орехах и семенах.

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Не переусердствуйте с упражнениями

Физические упражнения, вероятно, последнее, о чем вы думаете во время COVID. Но как только лихорадка спадет и вы проведете несколько дней в постели, симптомы исчезнут, вы можете подумать, что готовы вернуться к обычному распорядку дня, однако будьте осторожны.

Поскольку коронавирус может вызвать одышку и усталость, физическая нагрузка должна быть умеренной.

Начните с прогулок.

Если вы испытываете умеренные симптомы, такие как лихорадка, одышка или боли в теле, интенсивные упражнения противопоказаны. Они могут увеличить риск развития миокардита или воспаления сердечной мышцы.

Во время выздоровления гуляйте по 30-45 минут ежедневно, а также делайте дыхательные упражнения.

Если вас госпитализировали с COVID или вы испытывали серьезные симптомы, даже при лучшем самочувствии вам необходимо поговорить с врачом, чтобы получить разрешение тренироваться. И независимо от того, насколько легкой или тяжелой является ваша болезнь, подождите, пока вы не почувствуете себя нормально.

А когда вы впервые после болезни приступите к тренировке, начните с 50% вашей обычной нагрузки и продолжительности, постепенно увеличивая ее на 10–15% в неделю.