Специалисты назвали диету, которая может снизить риск сердечных проблем почти на 20%

Отказ от соли в рационе может снизить риск сердечных проблем и инсульта почти на 20%.

Об этом свидетельствуют результаты крупнейшего исследования в этой области , передает The Gurdian.

Исследователи рассматривали, как само добавление соли в пищу повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Теперь эксперты установили, насколько сильно вы можете изменить здоровье своего сердца – просто снизив количество блюд, к которым вы добавляете соль, или вообще отказавшись от нее.

Исследователи обнаружили, что те, кто никогда не добавляет соли в пищу, имеют на 18% меньше шансов развить фибрилляцию предсердий (ФП), болезнь сердца по сравнению с теми, кто это всегда делает. Количество диагностированных заболеваний в Британии выросло на 50% за последнее десятилетие до 1,5 миллиона.

ФП вызывает нерегулярный и часто аномально быстрый пульс, что может привести к головокружению, одышке и усталости. Люди с ФП в пять раз чаще страдают инсультом.

Ведущий автор, доктор Юн Чон Парк из больницы национального университета Кюнгпук, Южная Корея, сказал: "Наше исследование показывает, что меньшая частота добавления соли в пищу была связана с меньшим риском ФП".

Выводы представлены в эти выходные в Амстердаме на ежегодной встрече Европейского общества кардиологов, крупнейшей в мире конференции сердца.

В исследовании использовались данные UK Biobank, охватывающего более 500 000 человек в возрасте от 40 до 70 лет в Великобритании с 2006 по 2010 год. Те, кто уже имел ФП, ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность или инсульт в начале исследования были исключены.

Каждый спросил, как регулярно они солят блюда: «никогда/редко», «иногда», «обычно» или «всегда». Затем исследователи наблюдали за ними в течение 11 лет, чтобы увидеть, как это повлияло на них. По сравнению с теми, кто всегда солит пищу, те, кто никогда этого не делал, имели на 18% меньше шансов страдать ФП. Люди, иногда добавлявшие его в пищу, имели на 15% меньше шансов.

Эксперты предполагают, что даже те, кто меняет свою диету по постоянному добавлению соли на «обычное» ее добавление, могут заметить большую разницу в своем риске. Те, кто входил в обычную группу, имели на 12% меньше шансов развить ФП по сравнению с теми, кто "всегда" это делает.

Профессор Джеймс Лейпер из Британского кардиологического фонда подчеркнул, что чрезмерное потребление соли может привести к проблемам со здоровьем. А это новое исследование является полезным напоминанием о том, что мы все могли бы извлечь пользу из соблюдения правительственной рекомендации потреблять не более 6 г соли в день – примерно чайную ложку.

"Это новое исследование является ценным дополнением к доказательной базе и усиливает потребность в строгой политике, которая поможет снизить количество соли в нашей еде и защитить наше здоровье от опасных смерти", – добавили специалисты.

Напомним, Японское общество по изучению ожирения заявляет, что наименьшая вероятность развития любых болезней у человека с индексом массы тела 22. А индекс массы тела рассчитывается как соотношение веса и роста по формуле : вес (кг) поделен ростом (м) в квадрате.

Читайте также: