Специалисты рассказали, в каком мясе больше антибиотиков, хотя его покупают чаще всего — запомните

Какие компоненты содержатся в курятине и других видах мяса и какое их влияние на здоровье — в статье.

Остатки лекарственных средств в пищевых продуктах могут проникать в организм, вызывая стойкость к антибиотикам и другие нарушения здоровья.

Научные исследования показывают, что антибиотики чаще всего используются в выращивании курятины и свинины. Эти виды мяса пользуются наибольшим спросом среди потребителей. Поскольку птицы и свиньи обычно содержатся в тесных помещениях, риск распространения инфекций среди них возрастает. Чтобы предотвратить вспышки болезней, фермеры, руководствуясь рекомендациями ветеринаров, вынуждены регулярно добавлять антибиотики в рацион животных.

На животноводческих фермах антибиотики применяют довольно часто, не только для лечения инфекций, но и стимуляции быстрого роста птицы и скота. Поскольку курятина и свинина остаются доступными видами мяса на украинском рынке, именно в них чаще всего обнаруживают остатки этих препаратов. Антибиотики укрепляют организм животных и ускоряют их развитие, что делает их присутствие в мясе почти неизбежным.

Курятина и свинина – недорогие и универсальные продукты, из которых готовят множество блюд. Однако частое употребление мяса, содержащего остатки антибиотиков, может негативно влиять на здоровье, вызывая различные заболевания.

Постоянное употребление мяса, насыщенного антибиотиками, может привести к развитию антибиотикорезистентности, когда бактерии и инфекции становятся невосприимчивыми к лечебным препаратам, осложняя борьбу с болезнями.

Кроме того, остатки антибиотиков в курятине или свинине могут провоцировать аллергические реакции. Еще одна опасность – нарушение кишечной микрофлоры, поскольку антибиотики уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии, что приводит к проблемам с пищеварением.

Больше всего остатков антибиотиков в курятине обычно накапливается в следующих частях:

Кожа и жир – антибиотики обладают свойством накапливаться в жировой ткани, поэтому кожура курицы часто содержит их больше всего. Печень и почки эти органы отвечают за фильтрацию и выведение токсинов из организма птицы, поэтому в них могут оставаться следы лекарственных препаратов. Костный мозг – если антибиотики вводили курильщики инъекционно, они могут попасть в кровь и сохраняться в костях и костном мозге. Мясо на костях (окорочка, крылышки) – поскольку кровообращение в этих частях активное, следы антибиотиков могут оставаться в мышечных тканях у костей.

Чтобы минимизировать риск попадания антибиотиков в организм, следует покупать мясо только у проверенных поставщиков. Лучший выбор – продукция от фермерских хозяйств, соблюдающих принципы ответственного использования лекарственных препаратов.

Дополнительная защита обеспечивает тщательную термическую обработку. Высокие температуры помогают уничтожить большинство бактерий, в том числе и имеющих стойкость к антибиотикам.

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