Специалисты рассказали, в какой посуде вредно готовить: еда превратится в настоящий яд

В какой посуде вредно готовить еду / © Pixabay

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О том, какой посудой лучше не пользоваться для здоровья организма, рассказал в Facebook тренер и нутрициолог Юрий Попка.

Большинство людей даже не подозревают, что привычная кухонная посуда, в которой мы готовим и храним пищу, может скрывать угрозу для здоровья. И даже самые качественные продукты могут потерять свои полезные свойства или стать вредными, если контактируют с неподходящими материалами.

Среди наиболее распространенных примеров такой посуды — алюминиевая, в том числе фольга, которую часто применяют для запекания или хранения блюд.

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Алюминий, хоть и кажется удобным материалом для приготовления пищи, на самом деле является тяжелым металлом, который при нагревании способен проникать в продукты. Его постепенное накопление в организме может иметь серьезные последствия для здоровья, прежде всего для нервной системы. Ученые связывают избыток алюминия в теле с повышенным риском развития неврологических нарушений, в частности, таких, как болезнь Альцгеймера.

Не менее опасна и тефлоновая посуда, которая до сих пор широко применяется в быту. При сильном нагревании тефлоновое покрытие способно выделять токсичные вещества, в частности перфтороктановую кислоту. Если температура превышает 220°C, из поверхности могут высвобождаться канцерогенные соединения, такие как бензол. Поэтому очень важно избегать перегрева тефлоновой посуды и сразу избавляться от любых сковородок или кастрюль с поцарапанным или поврежденным покрытием — они становятся реальным источником опасности для здоровья.

Медная посуда, несмотря на свои эстетические качества и превосходные теплопроводные свойства, не безопасна для использования в кулинарии. Медь способна окисляться, вступая в реакцию с кислыми продуктами, что может привести к проникновению вредных веществ в блюда. По этой причине чисто медная посуда не рекомендуется для приготовления пищи.

Еще одним опасным материалом является меламин, часто используемый из-за своей дешевизны и разнообразия цветов. Однако при нагревании (особенно при температурах выше 70°C) меламин может выпускать формальдегид — канцероген, наносящий вред здоровью, особенно если в такой посуде хранятся или подаются горячие блюда.