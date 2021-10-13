Список овощей, которые заменят искусственные витамины осенью

Эксперты сходятся во мнении, что эти овощи, даже низкокалорийные, удовлетворяют потребности организма в питательных веществах.

Что выбираете осенью: таблетки или натуральные витамины? Диетологи отобрали лучшие овощи сезона, которые помогут вам пережить холода без болезней.

Не забудьте также заглянуть в список самых полезных ягод — их можно есть свежими или добавлять в блюда сушеными и вялеными. Полезные вещества они не теряют.

Авокадо

Клетчатки на 100 грамм (0,75 стакана) 6,7 г.

Содержание воды: 73%

На самом деле авокадо не овощ, а ягода. Но этот плод такой сытный, что мы рискнули добавить его в этот список.

Авокадо содержит около 20 витаминов, минералов и фитонутриентов, включая В6, С и Е, калий, магний и фолиевую кислоту, защищает от отеков. А благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров, авокадо предотвращает образование подкожного жира на талии. Одним словом, это рок-звезда среди овощных ягод или ягодных овощей.

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Ешьте хоть каждый день!

Теперь стопроцентные овощи ...

Сельдерей

Клетчатки на 100 грамм (1 стакан, измельченная): 1,6 г.

Содержание воды: 95%

Нет, употребление в пищу сельдерея на самом деле не поможет вам сжечь калории, как некоторые говорят. Но этот овощ имеет нейтральный вкус, хорошо работает во многих блюдах. Добавляйте его в супы и рагу, салаты, рис и пикантные блюда из овсянки, или просто намажьте немного арахисового масла на стебель в качестве закуски.

Спаржа

Волокна на 100 грамм (7 копий): 2 г.

Содержание воды: 92,6%

Спаржа не только наполнена водой и клетчаткой, она также богата калием, питательным веществом, что помогает организму выводить воду и соль — два продукта, которые вызывают отеки. Запекайте спаржу в духовке со специями и сушеными травами с оливковым маслом. Лучший рецепт спаржи!

Цветная капуста

Клетчатки на 100 грамм (1 стакан, измельченная): 2,3 г.

Содержание воды: 93%

Крестоцветный овощ, содержащий более 90% воды. Кроме этого капуста богата соединениями, которые борются с раком, глюкозинолатами, которые работают на уменьшение воспалительного процесса, вызывающего рак.

Капуста

Клетчатки на 100 грамм (1,1 стакана, измельченной): 2,3 г.

Содержание воды: 92,5%

Белокочанная капуста обладает такими же защитными свойствами, что и цветная. Она также содержит 2,3 грамма клетчатки на чашку и значительную порцию глюкозинолатов. Употребление свежей капусты помогает снизить уровень холестерина и улучшит пищеварение.

Брюссельская капуста

Клетчатки на 100 грамм (1,2 стакана) 2,6 г.

Содержание воды: 88,9%

Насыщенную H 2 О и значительной долей клетчатки, брюссельскую капусту часто советуют диетологи для похудения.

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"При приготовлении с небольшим количеством оливкового масла и специями брюссельская капуста имеет замечательный вкус. Кроме того, она сытная, полезная для сердца и богатая витамином С", — говорит один из диетологов.

Морковь

Волокна на 100 грамм (10 средних): 2,9 г.

Содержание воды: 90,3%

Овощ содержит питательные вещества, которые повышают иммунитет, снижают уровень холестерина, защищают сердце.

Свекла и мангольд

Клетчатки на 100 грамм (0,7 стакана) 5,4 г.

Содержание воды: 89%

Насыщенные витаминами К, А и С, а также достаточным количеством клетчатки и воды, овощи защищают ваше здоровье.

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