Средства от продажи картины Бенкси пойдут в поддержку Охматдета

Средства от продажи картины Бенкси пойдут в поддержку Охматдета

Аукцион уже начался и продлится до 27 марта.

Средства от продажи картины Бенкси пойдут в поддержку Охматдета, сообщили в Минздраве.

На продажу анонимно выставили антивоенную картину "Бэнкси Вanksy's CND Soldiers, unsigned".

Аукцион уже начался и продлится до 27 марта. Торги стартуют от 20 тысяч фунтов стерлингов.

«Несмотря на активные обстрелы и авиаудары России, специалисты "Охматдета" продолжают оставаться в Киеве для защиты и лечения детей и раненых, которых доставляют в больницу. Благодаря самоотверженной работе больницы своевременная медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме, а собранные средства обеспечат продолжение этой важной работы», – говорят организаторы акции.

Напомним, по состоянию на 20 марта, мы подтвердили 52 атаки за 25 дней", сообщили в организации.

Вчера Всемирная организация здравоохранения ( World Health Organization (WHO)) подтвердила шесть дополнительных сообщений об атаках на медицинские учреждения и медицинских работников в Украине.

"В целом, по состоянию на 20 марта, мы подтвердили 52 атаки за 25 дней", сообщили в организации.

Это более двух атак в сутки.