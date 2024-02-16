Средство от всех болезней: добавьте всего 20 капель в молоко — забудете дорогу в больницу

Речь идет о настойке прополиса. Оказывается, кроме лечения легочных и простудных заболеваний она успокаивает нервы, улучшает сон и общее самочувствие.

Для приготовления смеси рекомендуется использовать 10% настойку прополиса, продаваемую в любой аптеке. Бутылочки емкостью 25 мл хватит действительно надолго. Стоит средство недорого, а толку от него очень много и эффект вы почувствуете сразу.

На 100 мл горячего молока нужно добавить всего 20 капель прополиса, хорошо перемешать и принимать перед сном в течение 10 дней раз в месяц. Курс следует повторять в течение 4-6 месяцев.

Такое средство народной медицины можно давать и детям. Причем уже после первого применения настойки из прополиса и молока можно заметить положительный эффект при лечении простудных заболеваний. Однако следует отметить, что для малышей дошкольного возраста пропорции немного другие. На 1/3 стакана теплого молока добавляют 1-2 капли прополиса. Пить нужно также на ночь.

В чем польза настойки из прополиса и молока? Если у вас гастрит, панкреатит, язва желудка, болезни печени, нужно принимать такое средство в течение шести месяцев для улучшения самочувствия.

У женщин такой напиток помогает нормализовать менструальный цикл. Дополнительно он уменьшает количество вредного холестерина в крови, лечит разные кожные заболевания, в том числе экзему.

Положительно влияет теплое молоко с настойкой прополиса на стабилизацию психики. При регулярном употреблении отрицательные мнения идут и человек на подсознательном уровне настраивается на позитив.

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