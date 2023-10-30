Стакан воды к чашке кофе: почему это важно

Многие люди не могут представить свое утро без кофе.

Во многих кафе вместе с кофе подают стакан чистой холодной воды. Это отличное средство для очищения вкуса, а значит, вы сможете по-настоящему насладиться вкусным эспрессо. Но еще одна причина связана со здоровьем.

Об этом пишет издание Metro.

Врач-терапевт Филиппа Кей объясняет: "Кофеин сам по себе является мочегонным средством, но стоит выпивать стакан воды одновременно".

По сути, речь идет о том, чтобы оставаться гидратированным, говорит она: "Самое важное, чтобы вы пили достаточно воды, чтобы заменить все жидкости, которые теряются с мочой, потом и пищеварением".

“Употребляя воду, вы с меньшей вероятностью будете обезвожены. Ведь даже легкое обезвоживание может повлиять на вашу физическую и умственную работоспособность. Вы будете чувствовать себя бодрее, это улучшит пищеварение и поможет предотвратить запоры. Это также способствует метаболизму», – отметила Филиппа Кей.

Она добавила, что утверждение о том, что утром нужно сразу пить воду, является немного мифом.

"Некоторым людям, например, лучше выпить стакан молока, потому что оно содержит белок и жир, и, возможно, им нельзя есть утром", — говорит врач.

Напомним, известный специалист по питанию Доктор Майкл Мосли выступил со строгим предупреждением для любителей кофе, пытающихся похудеть, он утверждает, что ежедневная доза кофеина может помешать вам достичь цели.

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