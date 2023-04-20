Стало известно, какое мясо необходимо употреблять после 40 лет

Какое мясо и почему нужно есть после 40 лет

Железо, как известно, очень нужно организму для роста и развития. Огромная роль железа для производства гемоглобина, переносящего кислород по всему телу. Организм получает железо из потребляемых продуктов.

Из продуктов в организм поступает два типа железа – гемовое и негемовое. Гемовое железо содержится в мясе животных и морепродуктах. Это железо, которое легче всего усваивается организмом. Негемовое железо содержится в продуктах растительного происхождения, и оно также является важной частью здоровой, хорошо сбалансированной диеты, но не усваивается так полно, как "животное" железо.

Спустя 40 лет заметно ухудшается метаболизм и обмен веществ. В этом возрасте особенно необходимо гемовое железо, поскольку оно является компонентом гемоглобина, который переносит кислород в крови к клеткам по всему телу, считает диетология Меган Гринвуд. Дефицит железа может привести к снижению транспорта кислорода и последующей усталости и снижению уровня энергии.

Диетология рассказала, какое мясо нужно употреблять после 40, чтобы получить гемовое железо и ускорить метаболизм.

Нежирная говядина

Нежирное мясо говядины, нежирное филе или говяжий фарш имеет высокое содержание гемового железа. К тому же в 100 г говядины менее 5 граммов жира, менее 2 граммов насыщенного жира и менее 95 миллиграммов холестерина.

«Нежирная говядина является хорошим источником гемового железа, которое легче усваивается организмом, чем негемовое железо из растительных источников», — объясняет Гринвуд.

Свиная вырезка

Еще один вид мяса с высоким содержанием гемового железа – это свиная вырезка. Это один из самых нежных видов мяса, который является хорошим источником гемового железа, а также обеспечивает высококачественный белок.

Куриная или индюшиная грудка без кожи

Следующий вид мяса, который Гринвуд рекомендует для ускорения метаболизма особенно в возрасте после 40 – это куриная или индюшачья грудка без кожуры.

Куриная грудка без костей и кожи содержит меньше калорий и жира в целом, чем аналоги с кожей и представляют собой высококачественный источник белка и гемового железа.

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