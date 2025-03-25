Стоит копейки и доступен круглый год: диетологи назвали самый полезный овощ, который едят украинцы

Этот овощ можно найти в магазинах в течение всего года. А еще он очень полезен для организма.

Одним из доступных суперфудов, цена которого всегда доступна, является свекла. Она имеет давнюю историю выращивания в Украине и содержит множество витаминов и минералов, что делает его важной частью рациона.

Свекла: в чем ее польза

Свекла является источником многочисленных полезных веществ, в частности , витаминов группы B, витамина C, калия, магния, железа и фолиевой кислоты. Витамины группы B важны для нормальной работы нервной системы, а витамин C способствует укреплению иммунитета. Калий и магний поддерживают функцию сердечно-сосудистой системы, тогда как железо помогает предотвратить анемию. Фолиевая кислота незаменима для здоровья крови и необходима во время беременности.

Свекла богата антиоксидантами, такими как бета-каротин и бетаин, защищающие клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Эти вещества помогают снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других хронических заболеваний.

Этот овощ также является отличным источником клетчатки, что улучшает пищеварение, нормализует уровень холестерина и сахара в крови. Клетчатка способствует здоровой работе кишечника и предупреждает запоры.

Свекла содержит нитраты, которые улучшают кровообращение, снижают АД и могут повышать выносливость во время физических нагрузок.

Благодаря своим противовоспалительным свойствам, свекла полезна при таких заболеваниях, как артрит и другие воспалительные состояния.

Как есть свеклу для максимальной пользы

Тертая свекла прекрасно подходит для салатов, винегретов и смузи. Свекольный сок – это полезный напиток, но его лучше употреблять в умеренных количествах.

Вареная свекла является основой для многих классических украинских блюд, таких как борщ, сельдь под шубой и свекольные салаты. Его также можно добавлять в гарниры, закуски и супы.

Запеченная свекла – вкусный и полезный гарнир, который сохраняет больше витаминов, чем вареный. Он может быть самостоятельным блюдом или составной частью салатов.

Маринованная свекла является отличным закусыванием и дополняет много блюд. А свекольный квас не только вкусен, но обладает полезными свойствами.

Кому противопоказано есть свеклу

Несмотря на многочисленные полезные свойства, свекла имеет некоторые противопоказания:

Мочекаменная болезнь Свекла содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках. Сахарный диабет: Поскольку свекла содержит сахар, ее следует употреблять умеренно. Гипотония: Свекла снижает артериальное давление, поэтому людям с низким давлением следует соблюдать осторожность при его употреблении. Повышенная кислотность желудка Свекла может вызвать изжогу, поэтому людям с такой проблемой следует ограничить ее употребление.

Поэтому перед употреблением свеклы, как и любого другого продукта, следует проконсультироваться с врачом.

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