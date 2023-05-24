Стоит ли мыть яйца перед употреблением: эксперты поставили точку в извечном вопросе

Министерство сельского хозяйства США и эксперты считают, что яйца перед употреблением не следует мыть.

Об этом пишет yahoo lifestyle.

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В ведомстве объяснили, что уры несут яйца с природным покрытием на скорлупе, которое называется "кутикулой". Это действует как первая линия защиты от любых бактерий или воздуха, что может ускорить порчу продукта.

"Часть процесса коммерческой санитарии включает в себя пастеризацию, еще один мандат Службы безопасности пищевых продуктов и инспекции для всех, кто продает яйца на полках супермаркетов. Это означает, что яйца были быстро нагреты и выдержаны при высокой температуре в течение определенного промежутка времени, чтобы уничтожить любые потенциальные бактерии, так что если ваши яйца свежие, охлажденные, а скорлупа невредима, риск безопасности пищевых продуктов для большинства групп населения должен быть низким", — сказано в статье.

Впрочем, если собирать яйца от собственной курицы или покупать их на фермерском рынке, который не очищает и не пастеризует яйца, можно воспользоваться влажным полотенцем. Рекомендуют мыть яйца в воде от 90 до 120 градусов, но не в холодные.

Что делать, чтобы куры хорошо неслись: народные советы читайте на сайте ТСН.ua.

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