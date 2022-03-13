Стресс, магний и щитовидная железа: как пополнять необходимые минералы в организме

Стресс, магний и щитовидная железа: как пополнять необходимые минералы в организме

Рекомендации по поддержке на фоне нервного истощения.

При стрессе надпочечники активно тратят магний. Для правильной работы щитовидной железы Mg очень важен, пишет диетология Тиана Фиалкова.

Без магния, по ее словам, многие ферменты щитовидной железы не могут правильно работать.

Выход терапевт видит в ежедневном употреблении 400-600 мг магния.

"Желательно после еды, во второй половине дня. Но если вы гипертоник – можно принимать утром, в обед и вечером", – сообщает Тиана Фиалкова.

Подходят все биодоступные формы, которые у вас сейчас есть возможность получить: цитрат, малат, таурат, глицинат.

Аптечный магне-В6 форте, хоть и слабо работает, но тоже можно подключать.

Можно использовать магниевый спрей или магниевое масло.

Наносим каждый день перед сном на руки/ноги, ступни, можно втирать в спазмированные участки мышц на шее/спине. Если болит голова – втирать в виски, затылочный участок.

Так вы поддержите свою эндокринную систему, ведь щитовидная железа и надпочечники страдают на фоне стресса в первую очередь.

Напомним, Тиана Фиалкова также предоставила рекомендации по снятию нервной напряженности.